NVIDIA, dizüstü bilgisayarlara hayat verecek yeni GPU modeli GeForce RTX 5050'yi duyurdu. Gayet iyi özelliklere sahip olan GPU, serinin uygun fiyatlı modeli olacak. Peki NVIDIA GeForce RTX 5050 neler sunuyor?

GPU sektörünün açık ara farkla bir numaralı ismi NVIDIA, bugün önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, dizüstü bilgisayarlar için tasarladığı yeni GPU modeli GeForce RTX 5050'yi duyurdu. Dikkat çekici özelliklerle donatılan GPU, dizüstü bilgisayar pazarını hareketlendirecek gibi görünüyor.

NVIDIA GeForce RTX 5050, 8 GB GDDR7 VRAM ve 2.560 CUDA çekirdeği ile donatıldı. Bellek arayüzü 128 bit olan GPU'nun güç tüketimi ise 115W olarak açıklandı. DLSS 4 gibi yeni nesil teknolojileri destekleyen GPU, oyunseverleri de tasarımcıları da mest edecek gibi görünüyor.

NVIDIA GeForce RTX 5050'nin performans testi sonuçları şöyle:

NVIDIA'nın dizüstü bilgisayarlar için tasarladığı yeni GPU modeli, girdiği performans testlerinde çok fena sonuçlar vermiyor. Evet, bu GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 ve RTX 5060'a yetişemiyor ancak zaten NVIDIA GeForce RTX 5050'nin kullanıldığı dizüstü bilgisayarlar, diğerlerine kıyasla biraz daha uygun fiyatlı olacaklar. Hâl böyle olunca fiyat/performans dengesi, tüketicileri bu modele yönlendirebilir gibi görünüyor.

NVIDIA, GeForce RTX 5050'yi şimdilik sadece Çin pazarında piyasaya sürdü. Markanın ASUS gibi iş ortakları, bugün itibarıyla GeForce RTX 5050 GPU ile çalışan dizüstü bilgisayarlarını satışa sunacaklar. GPU'nun gelecek dönemlerde de küresel pazarlara ulaşması bekleniyor. Bu arada; GeForce RTX 5050'nin masaüstü versiyonu ise 1 Temmuz'da duyurulacak.