NVIDIA'nın, yapay zekâ çiplerine öncelik vermek için GeForce RTX 50 serisinin üretimini azaltacağı öne sürüldü.

Yapay zekâ çiplerine olan talebin artmasıyla birlikte, NVIDIA'nın stratejik bir değişikliğe gittiği öne sürüldü. Şirkete yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre NVIDIA, yeni nesil yapay zekâ çiplerinin üretimine ağırlık verebilmek adına GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarının üretimini kısma kararı alabilir.

Sızdırılan bilgilere göre NVIDIA'nın GeForce RTX 50 serisinin üretimini özellikle Çin pazarında yüzde 20 ila 30 oranında azaltacağı belirtiliyor. Şirketin odak noktası ise GB200, yalnızca Çin’e özel geliştirilen B40 ve önümüzdeki ay seri üretime girmesi beklenen GB300 gibi yapay zekâ çiplerine kaymış durumda.

RTX 50 serisinin üretiminde değişiklik

Zaten piyasada bulması zor olan RTX 50 serisi ekran kartları, bu gelişmeyle birlikte iyice ulaşılmaz hâle gelebilir. Şu an bile en temel modeli almak isteyenler, tavsiye edilen satış fiyatının çok üzerine çıkmak zorunda kalıyor. Bazı kartların fiyatı, normalin neredeyse yüzde 50 fazlasına kadar çıkmış durumda.

NVIDIA’nın yapay zekâ odaklı Blackwell serisi çiplerinden GB200 ve GB300 modelleri Çin’de doğrudan yasaklanmasa da, ABD'nin uyguladığı ihracat kısıtlamaları nedeniyle tedarikte sıkıntılar yaşanabilir. Şirket, Çin pazarına yönelik daha uygun maliyetli bir çözüm olarak RTX PRO 6000D kod adlı B40 modelini sunmayı planlıyor.

GeForce RTX 50 serisinin üretiminin şimdiden azaldığı aktarılıyor. Üretimdeki bu düşüşün kesin nedeni açıklanmasa da, NVIDIA’nın AI çiplerine yönelmesinin bu kararın arkasındaki en güçlü ihtimal olduğu değerlendiriliyor.