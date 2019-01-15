Freesync destekli bir monitöre sahipseniz, artık AMD'ye mahkum olduğunuz günlerin artık geride kaldığı haberini almışsınızdır. Nvidia ekran kartıyla Freesync özelliğini nasıl aktif edebileceğinizi anlatıyoruz.

Freesync monitör - Nvidia ekran kartı ikilisine sahip kullanıcıların yıllardır beklediği özellik en sonunda kullanıcılara sunuldu. Geçtiğimiz hafta içerisinde Nvidia'nın sürücü güncellemesi ile kullanıcalara sunacağını belirttiği özellik, artık tüm Freesync monitör sahiplerinin emrine amade.

Freesync ve G-Sysnc Nedir?

Freesync ve G-Sync teknolojisi, kullandığınız monitörün maksimum ekran tazeleme oranı aşıldığında ekranda bekleme olmadan ekran kırılmalarını ortadan kaldırır. Bu sayede anlık takılma ve yırtılma gibi sorunlarla karşılaşmazsınız.

Eğer siz de zamanında sadece Freesync desteği olan bir monitör tercih ettiyseniz ve Nvidia GeForce serisi bir karta sahipseniz, artık bu özelliği kullanabiliyorsunuz.

Nvidia Ekran Kartıyla Freesync Özelliği Nasıl Aktif Edilir?

İlk etapta ekran kartınızı monitöre DisplayPort aracılığıyla bağlamanız gerekiyor. HDMI desteği maalesef yok.

İlk kurulumda Display Driver Uninstaller kullanarak tüm sürücüleri temizlemeniz önerilir. Daha sonra yeni sürücü kullanarak temiz kurulum yapmanız en temizi olacaktır.

Bağlantıyı yapıp sürücüleri kurduktan sonra, monitörünüzdeki FreeSync desteğini kendi menüsü aracılığıyla açalım.

Nvidia Control Panel uygulamasını açalım ve çözünürlüğü değiştireceğiniz sekmeye gidelim.

Burada FreeSync destekli monitörümüzü seçelim ve soldan ‘Set up G-Sync’ menüsüne gidelim.

Son olarak Enable G-Sync, G-Sync Compatible seçeneğini aktif hale getirelim ve 'Apply' diyelim.

Eğer şanslıysanız, bu aşamadan sonra monitörünüz G-Sync desteği ile çalışmaya başlayacaktır. 'Şanslıysanız' diyoruz çünkü sürücü daha çok yeni ve monitörünüzün destekli donanımlar arasına henüz girmemiş olma ihtimali var. Ancak pek yakında bütün monitörler bu imkana sahip olacak.