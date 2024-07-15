NVIDIA'nın hiçbir zaman piyasaya sürmediği GeForce RTX 4070 ekran kartı ortaya çıktı. Bu ekran kartı, uygun fiyatlı bir RTX 4070 SUPER olacakmış gibi görünüyor.

GPU sektörünün bir numaralı ismi NVIDIA ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin piyasaya sürmediği bir GeForce RTX 4070 modeli, Çinli kaynaklar aracılığıyla ifşa edildi. Peki NVIDIA'nın piyasaya sürmediği ekran kartı, hangi özelliklere sahip?

Paylaşılan bilgilere göre piyasaya sürülmemiş NVIDIA GeForce RTX 4070, 10 GB VRAM kapasitesine sahip. AD104-275 GPU'dan güç alan ekran kartının çalışma frekansı ise 2355-2520 MHz olarak açıklandı. Piyasaya sürülmeyen kart, tahminlere göre NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER'e benzer olacaktı.

Kartın mekanik bölümü böyle görünüyor

Piyasaya sürülmeyen kart GeForce RTX 4070 SUPER'e benzerlik gösterse de sunduğu güç açısından biraz daha düşük kalıyor. Anlaşılan o ki NVIDIA, nispeten uygun fiyatlı bir RTX 4070 üretmek istedi ancak arka planda her ne oldu ise sonradan bu plandan vazgeçti. Bu arada; Çinli kaynaklara göre söz konusu ekran kartı, bir gün piyasaya sürülmeyecek.

Ekran kartının GPU-Z üzerindeki verileri:

NVIDIA cephesinde piyasaya sürülmemiş bir ekran kartının ifşa olması, çok da şaşırdığımız bir durum değil. Zira şirket, ekran kartlarını piyasaya sürmeden önce farklı farklı konfigürasyonlar oluşturuyor ve sonraki aşamada da bu konfigürasyonları iş ortaklarına gönderiyor. Gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda da nihai modeller belirleniyor. İfşa olan model, NVIDIA'nın iş ortakları tarafından kabul görmemiş gibi görünüyor.