2018 yılının sonlarında Facebook sayfası sahiplerinin kullanımına açılan kullanışlı panel Facebook Creative Studio, şu ana kadar kullanıcılar tarafından sevilerek kullanıldı ancak özellik, sadece masaüstü platformlarda kullanılabiliyordu. Sayfalarını mobil cihazlar üzerinden kolayca yönetmek isteyen kullanıcıları duyan Facebook, Creative Studio’yu bir mobil uygulama olarak da kullanıma sundu.

Bir süre önce kullanıcılara sunulan Facebook Creator Studio, sayfa yöneticilerine büyük kolaylık sağladı. Yaptığı işi Facebook üzerinden destekleyen insanlar, bu özellikle birlikte sosyal medyada daha kolay çalışma fırsatı yakaladı. Gönderilere ve sayfa istatistiklere derin bir bakış ve kontrol sağlayan panel, şu ana kadar masaüstü platformlardan kullanılabiliyordu ancak Facebook, özelliğe daha geniş bir kullanım alanı kazandırmak için yeni bir adım attı.

Masaüstü kullanıcılarına kısa sürede kendini sevdiren Creator Studio, mobil platformlardan işlerini yürüten insanların da hayatını kolaylaştırmak üzere iOS ve Android’e getirildi. Uygulama, şu an App Store ve Google Play Store üzerinden indirilebilir durumda.

Uygulamanın önemli işlevleri:

Creator Studio uygulaması, sayfada paylaşılan gönderilerin görüntülenme, beğeni, izlenme süresi istatistiklerini kullanıcıya sunuyor. Kullanıcıya gönderileri kolayca düzenleme şansı veren uygulama, gönderilerin zamanlamasını ayarlamayı ve zamanı geçmiş gönderileri silmeyi sağlıyor.

Facebook Creative Studio, aynı zamanda birden fazla sayfayı yönetme şansı veriyor. Böylece sayfalar arasında kolayca geçiş yapılabiliyor ve sayfaların durumu telefon üzerinden kolayca kontrol edilebiliyor. Uygulama, sayfanın yöneticileri ve takipçileri arasında sürekli bir iletişim sağlıyor. Sayfa sahibi, buradan gönderilere gelen yorumları ya da sayfaya atılan mesajları kontrol edip cevaplayabiliyor.

Sayfalar hakkında sürekli bilgi sağlıyor:

Facebook Creative Studio’nun sayfa büyümesine katkıda bulunan en dikkat çekici özelliklerinden biriyse özel uygulama bildirimleri. Belirli beğeni ya da takipçi sayısına ulaşılması gibi sayfalar için kilometre taşı sayılabilecek durumlarda uygulama, anında kullanıcıya durumla ilgili bildirim gönderiyor. Oyun içi başarımlar gibi görünen bu bildirimler, sayfa sahibinin sayfa hakkında güncel bilgi almasını sağlamanın yanı sıra sayfayı büyütmek adına kullanıcıya şevk de veriyor. Mobil cihazınızın işletim sistemine göre uygulamayı aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.