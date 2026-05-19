Türkiye’nin teknoloji alanındaki en büyük şirketlerinden ASELSAN ve Türk Telekom, yerli akıllı telefon projesi için resmi olarak güçlerini birleştirdi. Ortaklık kapsamında yalnızca telefon değil, haberleşme altyapıları ve kullanıcı cihazları için de yerli çözümler geliştirilecek.

Türkiye’de yerli teknoloji tarafında dikkat çeken yeni bir adım atıldı. Türk Telekom ile ASELSAN, yerli akıllı telefonlar ve haberleşme cihazları geliştirmek için stratejik iş birliği anlaşmasına imza attı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

İki şirketin ortaklığının yalnızca akıllı telefon üretimiyle sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. Proje kapsamında haberleşme altyapılarında kullanılacak donanım ve yazılımların da yerli olarak geliştirilmesi hedefleniyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

İş birliğinin en önemli hedeflerinden biri, haberleşme teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmak olacak.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, yerli haberleşme cihazı üretimini 'kırmızı çizgileri' olarak gördüklerini söyledi. Şahin ayrıca Türk Telekom’un artık yalnızca telekomünikasyon hizmeti veren bir şirket değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren bir yapı haline geldiğini de ifade etti. ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol ise şirketin bugüne kadar 1 milyondan fazla haberleşme sistemi geliştirdiğini açıkladı.Özellikle güvenli iletişim ve altyapı tarafındaki deneyimin, geliştirilecek cihazlara doğrudan yansıması bekleniyor. Böylece projede yalnızca yerli üretim değil, güvenlik tarafı da ön plana çıkarılmış olacak.

Hedef sadece Türkiye pazarı değil.

Şimdilik geliştirilecek telefonların teknik özellikleri veya çıkış tarihi paylaşılmış değil. Ancak açıklamalarda, hem donanım hem de yazılım tarafında yerli çözümlerin artırılmasının hedeflendiği vurgulanıyor. Projede Türk Telekom’un iştiraki olan Argela ve Netsia’nın da rol alabileceği konuşuluyor. Şirketlerin 70’ten fazla uluslararası patente sahip olduğu belirtilirken, geliştirilecek cihazların yalnızca Türkiye pazarıyla sınırlı kalmayabileceği ifade ediliyor.

Önümüzdeki dönemde ASELSAN ve Türk Telekom’un geliştireceği ilk cihazların nasıl bir performans sunacağı ise şimdiden merak konusu olmuş durumda.