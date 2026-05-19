Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

ASELSAN ve Türk Telekom Yerli Telefon İçin Güçlerini Birleştirdi

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Türkiye’nin teknoloji alanındaki en büyük şirketlerinden ASELSAN ve Türk Telekom, yerli akıllı telefon projesi için resmi olarak güçlerini birleştirdi. Ortaklık kapsamında yalnızca telefon değil, haberleşme altyapıları ve kullanıcı cihazları için de yerli çözümler geliştirilecek.

ASELSAN ve Türk Telekom Yerli Telefon İçin Güçlerini Birleştirdi
Deniz Şen Deniz Şen /

Türkiye’de yerli teknoloji tarafında dikkat çeken yeni bir adım atıldı. Türk Telekom ile ASELSAN, yerli akıllı telefonlar ve haberleşme cihazları geliştirmek için stratejik iş birliği anlaşmasına imza attı.

İki şirketin ortaklığının yalnızca akıllı telefon üretimiyle sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. Proje kapsamında haberleşme altyapılarında kullanılacak donanım ve yazılımların da yerli olarak geliştirilmesi hedefleniyor.

İçerikten Görseller

ASELSAN ve Türk Telekom Yerli Telefon İçin Güçlerini Birleştirdi
3
4

İş birliğinin en önemli hedeflerinden biri, haberleşme teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmak olacak.

3

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, yerli haberleşme cihazı üretimini 'kırmızı çizgileri' olarak gördüklerini söyledi. Şahin ayrıca Türk Telekom’un artık yalnızca telekomünikasyon hizmeti veren bir şirket değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren bir yapı haline geldiğini de ifade etti. ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol ise şirketin bugüne kadar 1 milyondan fazla haberleşme sistemi geliştirdiğini açıkladı.Özellikle güvenli iletişim ve altyapı tarafındaki deneyimin, geliştirilecek cihazlara doğrudan yansıması bekleniyor. Böylece projede yalnızca yerli üretim değil, güvenlik tarafı da ön plana çıkarılmış olacak.

Hedef sadece Türkiye pazarı değil.

4

Şimdilik geliştirilecek telefonların teknik özellikleri veya çıkış tarihi paylaşılmış değil. Ancak açıklamalarda, hem donanım hem de yazılım tarafında yerli çözümlerin artırılmasının hedeflendiği vurgulanıyor. Projede Türk Telekom’un iştiraki olan Argela ve Netsia’nın da rol alabileceği konuşuluyor. Şirketlerin 70’ten fazla uluslararası patente sahip olduğu belirtilirken, geliştirilecek cihazların yalnızca Türkiye pazarıyla sınırlı kalmayabileceği ifade ediliyor.

Önümüzdeki dönemde ASELSAN ve Türk Telekom’un geliştireceği ilk cihazların nasıl bir performans sunacağı ise şimdiden merak konusu olmuş durumda.

Sektörel Haberler ve İçerikler Kategorisinde En Çok Okunanlar

Dua Lipa, Samsung'a 15 Milyon Dolarlık Dava Açtı: İşte Nedeni!

Dua Lipa, Samsung'a 15 Milyon Dolarlık Dava Açtı: İşte Nedeni!

Rekabet Kurumu, Yazıcı ve Fotokopi Sektörüne Milyonluk Ceza Verdi

Rekabet Kurumu, Yazıcı ve Fotokopi Sektörüne Milyonluk Ceza Verdi

Yerli PCX125 Sahnede: Mayıs 2026 Honda Sıfır Motor Fiyatları!

Yerli PCX125 Sahnede: Mayıs 2026 Honda Sıfır Motor Fiyatları!

NVIDIA CEO’sundan Yeni Üniversite Mezunlarına Yapay Zekâ Tavsiyesi

NVIDIA CEO’sundan Yeni Üniversite Mezunlarına Yapay Zekâ Tavsiyesi

Togg, Tesla'nın 10 Yılda Başardığını Şimdiden Başardı: Kaç Para Kâr Ettiği Ortaya Çıktı

Togg, Tesla'nın 10 Yılda Başardığını Şimdiden Başardı: Kaç Para Kâr Ettiği Ortaya Çıktı

General Mobile, Foxconn ile Üretim Ekosistemini Türkiye'ye Taşımayı Hedefliyor

General Mobile, Foxconn ile Üretim Ekosistemini Türkiye'ye Taşımayı Hedefliyor

Apple, iPhone İşlemcilerini Intel'e Ürettirmek İçin Kolları Sıvadı

Apple, iPhone İşlemcilerini Intel'e Ürettirmek İçin Kolları Sıvadı

Akıllı Telefon Türk Telekom

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Korkunç İddia: Telefon Fiyatlarına %40 Zam Geliyor!

Korkunç İddia: Telefon Fiyatlarına %40 Zam Geliyor!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com