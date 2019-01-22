YouTuber Oğuzhan Uğur'un sinema filmi Borç Harç, çıkışında bekleneni sergileyemedi.

Onedio'nun YouTube kanalında sunduğu P!NÇ programıyla tanınan Oğuzhan Uğur, yine YouTube'daki BaBaLa TV kanalında da Mevzular video serisi ile izleyenlerin beğenisini topluyor. İşler YouTube'da iyi gitse de işler sinema salonunda beklendiği gibi gitmiyor. 18 Ocak'ta vizyona giren ve Oğuzhan Uğur'un başrolünü üstlendiği Borç Harç filminin ilk 3 günlük izlenme sayısı hayal kırıklığı yarattı.

Oğzuhan Uğur'un verdiği röportajda ortaya koyulan son işten memnun olduğunu söylediği Borç Harç Filmi, IMDb'de (an itibariyle 1.696 oy ile) 1.3 puan alarak yere çakılmıştı. Vizyona girmesinin üzerinden tam 3 gün geçen Borç Harç filminin izlenme sayısı belli oldu. Box Office Türkiye'nin açıkladığı rakamlara göre Borç Harç filmi ilk 3 günde 91.258 izleyiciye gösterim yaptı.

Ünlü YouTuber'ın başrolünü oynadığı film, vizyona girdiğinden beri 1.239.136,77 TL hasılat yaptı. Gidişatına bu şekilde devam ederse Borç Harç filminin, IMDb'nin en kötü 250 filmi (IMDb Bottom 250) arasına girebileceği öngörülüyor. Vizyona oldukça kötü bir şekilde giriş yapan film geçtiğimiz hafta sonunda ise en çok izlenen filmler arasında 5. sırada yer almıştı.