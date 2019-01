Borç Harç Filminin Tam 2 Saatlik Derin Film Analizi (Video)

Hem yerli sinema hem de dünya sinemasından filmlere yaptığı keyifli ve detaylı incelemelerle bilinen YouTube kanalı Filme Gitmeden Önce, Borç Harç filmini 2 saatlik video ile inceledi ama ne video.

Borçlarından kurtulmaya çalışan bir adamın hikayesini konu alan Borç Harç, vizyona girişinin 3. gününde IMDb'de felaket notlar almaya devam ediyor. 10 üzerinden 1.2 puana sahip olan film, çok yakında IMDb Bottom 250 listesinin vazgeçilmezi olacak gibi görünüyor.

Film her ne kadar kullanıcılardan çok kötü notlar alsa da profesyonel eleştirmenlerin de fikrini almak önemli. YouTube'un ünlü film analiz kanallarından Filme Gitmeden Önce, Borç Harç için tam 2 saat 11 dakika uzunluğunda bir analiz yayınladı.

İşte Filme Gitmeden Önce'nin Açıklaması

"Oğuzhan Uğur'un yeni filmi Borç Harç'ı çok detaylı bir şekilde analiz edip açılarının anlamını izleyiciye anlatmaya çalıştık. Arkadaşlar çok yoruldum, 37 saattir bu videoyu editliyorum. Size her açıyı, her şakayı anlatmaya çalıştık. Kanalın sesi de çok yoruldu. Bu videoya 400k like alırsak çok seviniriz. İyi günler. Umarız telif yemeyiz. Sonuçta filmden uzun video yaptık. Bunu her yerde paylaşıp bizi destekleyip kanal bildirimlerini falan filan iyi günler kendinize iyi bakın."

Evet, sizin de gördüğünüz üzere tam 2 saat 11 dakikalık bir siyah ekran var karşımızda. Filmin başarısız ve üzerine konuşmaya değen herhangi bir yönü olmadığına vurgu yapmak isteyen YouTube kanalı, bu şekilde bir protesto yöntemi belirlemiş.