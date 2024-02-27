Küresel teknoloji şirketi ve kripto para borsası OKX, kripto para platformu OKX TR'yi Türkiye'de resmen kullanıma sundu.

Web3 teknolojilerine odaklanan OKX, küresel büyümesini hızlandırmak için adımlar atmaya devam ediyor. OKX'in küresel platformu üzerinden de Web3 Cüzdan'a erişilebilecek. Platorm üzerinden Türk lirası ile kripto para alım satım işlemleri gerçekleştirilebilecek. Çok sayıda banka ile iş birliğine giden platform, 7/24 müşteri desteği de sunuyor.

OKX'in Türkiye'de devreye aldığı Web3 cüzdanı olan OKX Web3 Cüzdan ile birlikte OKX TR kullanıcıları, kendi varlıkları üzerinde tam kontrole ulaşabilecek ve platform üzerinden NFT alıp satabilecek, dApp'leri kullanabilecekler. OKX Web3 Cüzdan, Çok Taraflı Hesaplama ve Hesap Soyutlama özelliklerine de sahip ilk cüzdan olarak öne çıkıyor.

Web3 Cüzdan dikkat çekiyor

Konuyla ilgili bir açıklama yapan OKX Başkanı Hong Fang, “OKX TR’nin resmî lansmanı ile birlikte küresel büyüme stratejimizde çok önemli bir dönüm noktasına ulaştığımızı duyurmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kripto benimsenme oranı %50’ye yakın olan Türkiye’nin, gelişmeye devam eden sektör için oldukça umut verici ve son derece dinamik bir pazar olduğunu görüyoruz. Nüfusun dijital varlıklara yönelik anlayışı ve yoğun ilgisi, Türkiye’nin hizmet sunmamız için ideal bir pazar olduğunu kanıtlıyor. OKX olarak, hâlihazırda canlı olan bu ekosistemin gelişimine ve daha da büyümesine katkı sağlamak için elimizden gelen gayreti göstermeye kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır ise değerlendirmesinde "OKX TR’nin lansmanı, ülkenin büyük büyüme potansiyeline olan inancımızın ve piyasaya olan bağlılığımızın bir göstergesidir. Hâlihazırda kripto işlemlerinde küresel bir lider olan Türkiye, ayrıca merkeziyetsiz finans alanında büyüme açısından önemli bir konumda bulunuyor. Bu büyümeyi destekliyor olmaktan heyecan duyuyoruz. Buradaki varlığımızın, Türkiye’nin bir Web3 yenilik merkezi olarak yükselişinde önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz.” açıklamasında bulundu.