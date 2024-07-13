Jared Brick isimli bir Amerikalı adam, Apple Watch'ını Karayipler'de okyanusta kaybetmişti. Ancak Apple'ın "Bul" uygulaması sayesinde 1 yıldan fazla bir süre sonra ona tekrar ulaştı.

Apple’ın “Bul” uygulaması, hayat kurtarıcı özelliğe sahip. Kaybolan bir Apple markalı cihazınızı kolayca bulabilmenizi sağlıyor. Yıllar boyunca insanların bu şekilde ürünleri bulduğunu görmüştük. Şimdi ise benzer bir olay daha yaşandı. Ancak bu sefer biraz daha şaşırtıcıydı.

Jared Brick isimli bir adam, kaybolan Apple Watch modelini “Bul” uygulamasını kullanarak buldu. Ancak sıra dışı olan şey, cihazı 1 yıldan fazla bir sonra okyanusun altında bulmasıydı.

Okyanusa düşen Apple Watch, 1 yıldan fazla bir süre ardından hâlâ çalışıyormuş

Brick, yaşadıklarını YouTube üzerinden bir paylaşımla duyurdu. Anlattığına göre Haziran 2022’de oğlunun doğum günü için Karayipler’e yaptığı bir seyahat sırasında okyanusta Apple Watch cihazını bileğinden kayıp suya düşmesi sonucunda kaybetmiş.

ABD’li adam, Apple’ın Bul uygulamasından cihazını kayıp olarak işaretlemiş. Ancak bayağı bir süre geçmesine rağmen ona ulaşamamış. Her zaman birisinin cihazı bulup ona getirmesini hayal ediyormuş. Nitekim bu gerçekten de yaşanmış.

Geçtiğimiz aralık ayında Karayipler’deki birinden Apple Watch’ını bulduğunu iddia eden sesli bir mesaj almış. Bu kişi, cihazın hâlâ çalıştığını ve “Bul” uygulaması sayesinde Brick’in telefon numarasına ulaşabildiğini belirtmiş. Daha sonrasında ise saati ABD’nin Kaliforniya eyaletine geri göndermiş. Brick ise gerçekten de kendi saati olduğunu ve hâlâ çalıştığını doğrulamış.

Bul’dan kayıp olarak işaretlendiğinde cihazdaki kişisel bilgilerin gizlendiğini ve ekranda bulunması ihtimaline karşı size ulaşılmasını sağlayacak telefon numarası gösterildiğini belirtelim. Yani kaybetme durumunuzda gerçekten işe yarayabiliyor. Yaşanan olay da bunun en güzel örneği. Brick, hem saati bulan Jonathan isimli kişiye hem de işe yarayan bir teknoloji getirdiği için Apple’a teşekkür ediyor.

Apple Watch modelleri, 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklılık sunabiliyorlar. Brick de kaybetmeden önce saatle birlikte günde iki kez tüplü dalışa gittiğini söylüyor. Yani muhtemelen çok derin olmayan bir yerde cihazı düşürdü. Şarjı bitmedi mi diye de soranlar olabilir. Tabii ki 1 yıl dayanacak hâli yok. Büyük ihtimalle saati bulan kişi şarja takıp yeniden çalıştırdı. Bu şekilde kayıp modunun tekrar aktif olduğunu ve Brick'e ulaşılabildiğini tahmin edebiliriz.

Brick tarafından paylaşılan videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz: