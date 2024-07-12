Samsung, dün gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıttığı Galaxy Watch 7 akıllı saatini tanıttı.

Teknoloji tutkunlarının beklentilerini özellikleriyle karşılayan Samsung Galaxy Watch 7, benzersiz özellikleriyle karşımıza çıkıyor. Peki hemen hemen herkesin tercih ettiği güçlü rakibi Apple Watch 9 ile aralarında ne gibi farklar var?

İkisi de akıllı saat pazarında öne çıkan güçlü rakipler. Peki aralarında bir fark var mı? İşte aralarındaki o 8 fark:

Samsung Galaxy Watch 7 akıllı saat özellikleri

İşlemci: Galaxy Watch 7, Exynos W1000 işlemciyle güçlendirilmiş, önceki nesillere göre üç kat daha hızlı ve %30 daha verimli performans sunar.

Galaxy Watch 7, Exynos W1000 işlemciyle güçlendirilmiş, önceki nesillere göre üç kat daha hızlı ve %30 daha verimli performans sunar. Boyut: 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki boyut seçeneği var. Döner çerçeveli 'Klasik' model seçeneği artık sunulmuyor.

40 mm ve 44 mm olmak üzere iki boyut seçeneği var. Döner çerçeveli 'Klasik' model seçeneği artık sunulmuyor. Pil : 40 mm 300 mAh / 44 mm 425 mAh 10W şarj

: 40 mm 300 mAh / 44 mm 425 mAh 10W şarj Depolama: 32 GB

32 GB GPS: Geliştirilmiş çift bantlı GPS özelliği, daha doğru konum belirleme imkânı sunuyor.

Geliştirilmiş çift bantlı GPS özelliği, daha doğru konum belirleme imkânı sunuyor. Sağlık Takibi: FDA onaylı BioActive Health sensörü ile uyku apnesi tespiti ve metabolik sağlık izleme gibi ileri düzey sağlık takip özellikleri sağlıyor.

FDA onaylı BioActive Health sensörü ile uyku apnesi tespiti ve metabolik sağlık izleme gibi ileri düzey sağlık takip özellikleri sağlıyor. Yapay Zekâ Sağlık Araçları: Kullanıcılar, günlük Enerji Puanı ve kişiselleştirilmiş sağlık ipuçları gibi yapay zekâ destekli özelliklerle sağlık durumlarını daha iyi yönetebilirler.

Kullanıcılar, günlük Enerji Puanı ve kişiselleştirilmiş sağlık ipuçları gibi yapay zekâ destekli özelliklerle sağlık durumlarını daha iyi yönetebilirler. İşletim Sistemi: Wear OS 5

Apple Watch ve Samsung Galaxy Watch 7 arasındaki 8 fark

Tasarım

Samsung Galaxy Watch 7, Armor alüminyum malzemeden yapılmış ve geleneksel yuvarlak saat tasarımını korurken, Apple Watch 9 modern ve minimalist bir tasarıma sahiptir ve alüminyum ile paslanmaz çelik malzemeden üretildi.

Ekran Teknolojisi:

Galaxy Watch 7, AMOLED ekran sunarken, Apple Watch 9 LTPO OLED ekran teknolojisini kullanıyor.

İşletim Sistemi

Samsung Galaxy Watch 7, Wear OS tabanlı One UI Watch işletim sistemini benimserken Apple Watch 9, watchOS işletim sistemini kullanıyor.

İşlemci

Galaxy Watch 7'de Exynos W1000 işlemci bulunurken Apple Watch'lar Apple'ın kendi geliştirdiği S serisi çipleri kullanıyor.

Sağlık ve Fitness Özellikleri

Her iki saat de kalp atış hızı izleme, EKG ölçümü, kan oksijen seviyesi (SpO2) ölçümü ve uyku izleme gibi temel sağlık özelliklerini sunuyor. Samsung Galaxy Watch 7; stres izleme, hidrasyon takibi ve BIA (Biyoelektrik İmpedans Analizi) ile beden kompozisyonu analizi gibi ileri düzey sağlık özellikleriyle öne çıkıyor.

Dayanıklılık

Samsung Galaxy Watch 7, MIL-STD-810H askeri dayanıklılık standardına ve su geçirmezlik sertifikasına sahip. Apple Watch 9 da su geçirmezlik özellikleri sunuyor, ancak askeri dayanıklılık standartları konusunda iki model de farklılık gösteriyor.

Pil ömrü

Samsung Galaxy Watch 7 akıllı saatin Samsung tarafından belirtilen kullanım süresi yaklaşık 40 saatken Apple Watch 9'un kullanım süresi Apple tarafından yaklaşık 18 saat olarak açıklandı.

Fiyat

Apple Watch 9’un fiyatları şu şekilde:

41mm GPS modeli : 15,449 TL

: 15,449 TL 41mm GPS + Cellular modeli : 40,799 TL

: 40,799 TL 45mm GPS modeli : 16,399 TL

: 16,399 TL 45mm GPS + Cellular modeli: 40,799 TL

Samsung Galaxy Watch 7'nin ise fiyatları şu şekilde:

Bluetooth versiyonu 40 mm: 9.999 TL

9.999 TL 44 mm: 10.999 TL

10.999 TL LTE versiyonu 40 mm: 369 Euro (Türkiye fiyatları henüz belli değil)

369 Euro (Türkiye fiyatları henüz belli değil) 44 mm: 399 Euro (Türkiye fiyatları henüz belli değil)

Fiyatlar, farklı satıcılar ve kampanyalarla değişiklik gösterebilir.

Her iki güçlü rakip de alanında en iyilerini ortaya koyuyor. Tercihiniz, kişisel ihtiyaçlara ve platform tercihine göre değişse de her iki model de teknolojiye ve kullanıcı deneyimine önem verenler için etkileyici seçenekler sunuyor.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: