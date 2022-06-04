Okyanus Tabanları Yenilenebilir Enerji İçin Kullanılabilir

Bilim insanları, okyanus tabanlarının önemli minerallerin keşfi için incelenebileceğini açıkladı. Buna göre keşfedilebilecek mineraller, elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi sürdürülebilir bir gelecek için önem arz eden unsurlarda kullanılabilir.

Tüm dünyada etkisini devam ettiren iklim değişiklikleri, gezegenimizin ve içinde yaşayan canlı türlerinin geleceğini tehdit etmeye devam ediyor. Bilim insanları da bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerektiğini ısrarla vurguluyor.

Şimdi ise yayımlanan yeni bir araştırma bu tarz enerji kaynakların artırılması için yeni bir yöntemin kullanılabileceğini ortaya koydu. Uzmanlara göre antik okyanus tabanlarının incelenmesi, bu konuda gerekli minerallerin keşfedilmesini sağlayabilir.

Elektrikli araç ve güneş paneli üretimine katkı sağlayabilir

Avustralya’da bulunan Quensland Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, okyanus tabanlarının sürdürülebilir bir gelecek için büyük bir önem arz eden elektrikli araçlar, güneş panelleri vb. şeylerde kullanılabilecek minerallerin keşfi için kullanılabileceğini açıkladı. Uzmanlar, araştırmada Doğu Avustralya ve Asya’daki okyanus tabanlarının kalıntılarını inceledi ve burada hapsolmuş olan kalsit mineralinin yaşını belirlemeye çalıştı.

Araştırmacılardan Dr. Renjie Zhou, bulguların yenilenebilir ve temiz teknolojilerde kullanılan önemli minerallerin kaynağını bulmaya yardımcı olabileceğini kaydetti: “Kalsit ve diğer hidrotermal mineraller, genellikle önemli mineral yataklarında ve sıvı aktiviteleri altında gözlemlenir. Çalışmamız, Dünya’nın kabuğundaki sıvıları izleyebileceğimizi ve hangi mineral kaynaklarını üretebileceğini görmemizi sağlıyor”

Uzmanlar, gelecekte çok büyümesi beklenen yenilenebilir enerji sektöründeki kullanılan kaynakların büyük miktarda kritik mineraller gerektirdiğini vurguluyor. Elektrikli araçların geleneksel bir otomobilden dört kat daha fazla bakıra ihtiyaç duyduğu vurgulanıyor. Ancak bu kadar yüksek miktarda bakır kullanmak maliyetli ve oldukça uğraştırıcı bir durum. Araştırmaları devam eden minerallerin içinde ise bu amaçla kullanılabilecek yeni bileşenler olma olasılığı çok yüksek görülüyor. Üstelik mineraller sadece elektrikli araçlar için değil; aynı zamanda çevre dostu enerji kaynaklarının üretimi için de kullanılabilir.