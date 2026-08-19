Kola Benzeri Şekerli İçeceklerin Mide Kanseriyle Bağlantılı Olduğu Kanıtlandı

Yeni bir araştırma, günde en az bir porsiyon şekerli içecek tüketmenin mide kanseri riskini iki katına çıkardığını ilk kez ortaya koydu.

Günlük yaşamda sıklıkla tüketilen şekerli içeceklerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine bir yenisi daha eklendi.

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Daha önceki araştırmalar bu tür içecekleri kolon, meme ve karaciğer kanserleriyle ilişkilendirmiş olsa da yeni bir çalışma, şekerli içecek tüketiminin mide kanseri riskini de doğrudan artırabildiğini ilk kez gözler önüne serdi.

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Günde bir bardak şekerli içecek, riski iki katına çıkarıyor

ABD'de gerçekleştirilen ve Gastro Hep Advances dergisinde yayımlanan kapsamlı araştırmada, onlarca yıl boyunca 112 bin kişinin sağlık ve yaşam tarzı verileri incelendi. Elde edilen bulgulara göre günde en az bir porsiyon şekerli içecek tüketen bireylerin mide kanserine yakalanma riski, ayda bir porsiyondan az tüketenlere kıyasla iki kat daha fazla çıktı.

Özellikle kadınlarda riskin çok daha belirgin olduğu; günde birden fazla şekerli içecek (aromalı içecekler, limonata, spor içecekleri) tüketen kadınlarda riskin yaklaşık üç katına çıktığı saptandı.

Fruktoz tehlikesi

İncelemelerde, tüketilen içeceklerdeki ana tatlandırıcı olan fruktozun mide kanseri insidansıyla yakından ilişkili olduğu belirlendi. Buna karşılık, yapay tatlandırıcılı ve düşük kalorili gazlı içeceklerin yüksek miktarda tüketiminin mide kanseri riskini artırmadığı görüldü.

Ayrıca araştırmacılar, mide kanserinin bilinen en yaygın nedenlerinden biri olan Helicobacter pylori bakterisi enfeksiyonunu da inceledi. Şekerli içecek tüketimi ile bu bakteriyel enfeksiyon arasında doğrudan bir bağlantı bulunamadı.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Andrew Chan, mide kanserinin dünya genelinde kansere bağlı ölümlerde beşinci sırada yer aldığını belirterek, beslenmenin bu kanser türündeki rolüne dair ilk kez bu denli net bir tablo elde edildiğini söyledi. Bununla birlikte araştırmacılar, elde edilen verilerin gözlemsel nitelikte olduğunu ve kesin bir neden-sonuç ilişkisi kurmak için henüz erken olduğunu ifade ediyor.