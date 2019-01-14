Üst-Okyanus Isınması, Daha Kuvvetli Dalgalara Sebep Oluyor

Okyanus yüzeyinde yaşanan sıcaklık artışı, küresel çapta dalga kuvvetlerinde artışlara sebep oluyor.

Küresel ısınma ile birlikte deniz seviyesindeki yükselme, kıyı bölgelerini büyük bir tehlikeye atıyor. Kıyı bölgelerinin karşılaştığı bir diğer önemli sorun ise gittikçe daha kuvvetli hale gelen dalgalar.

Nature Communications dergisinde 14 Ocak’ta yayımlanan bir çalışmaya göre okyanus dalgalarının sahip oldukları enerji küresel olarak artış gösteriyor.

Pek çok uzun vadeli tahmin ve zaman çizelgesi, küresel ısınmanın izlerini taşıyor. Deniz seviyesindeki artış, küresel sıcaklıkların yükselmesi, deniz buzundaki azalma bu konuda en çok bilinen konular. Araştırmacılar son olarak, deniz rüzgarlarında ve dalga kuvvetinde artış tespit etti.

Yeni çalışma, daha önce net bir şekilde ortaya konulamayan küresel ısınma ve dalga kuvvetine odaklandı. Okyanus dalgalarındaki enerji rüzgarlardan geliyor. Okyanusun yüzey ısısı arttıkça rüzgar desenleri değişiklik göstermeye başlıyor ve bu durum da dalgaların daha kuvvetli olmasıyla sonuçlanıyor.

Araştırmanın yazarı Borja G. Reguero, 1948 yılından bu yana rüzgar kuvvetinin yüzde 0.4 artış gösterdiğini ve bu artışın deniz yüzeyindeki sıcaklık artışına bağlı olduğunu ortaya çıkarttı. Araştırmanın diğer yazarı Inigo J. Losada’ya göre iklim değişikliği, okyanusları farklı şekillerde etkiliyor. Bu değişimler arasında atmosferik döngü ve su sıcaklık artışı var.

Küresel ısınmanın dalgalar üzerindeki etkisini anlamak, özellikle kıyı şehirleri ve adalar için oldukça önemli. Dalgalardaki değişmeler ve rüzgar akışının değişmesi bazı altyapı, teknik ve yapı sorunlarını da beraberinde getiriyor. Dalgalar ve akıntılar hem limanlar gibi yapıların inşasında hem de kıyıları koruyan dalgakıran benzeri yapıların inşasında büyük önem arz ediyor.

Çalışmada ayrıca bu enerji artışının özellikle yoğun fırtınalar yaşanan dönemlerde kendini belli ettiği ve her iki yarımkürede de etkili olduğu ortaya kondu. Araştırmanın bir diğer yazarı olan Fernando J. Mendez, özellikle de insanla okyanusun bir araya geldiği kıyılarda bu etkinin çok daha bariz olarak ortaya çıktığını söylüyor.