Henüz yalnızca %5’ini keşfedebildiğimiz okyanuslar, şüphesiz birbirinden eşsiz canlılarla doludur. Bilim insanları ise tespit edebildikleri bu canlıların özelliklerini deşifre etmeye devam ediyor. Tıpkı okyanusların en hızlı hayvanını tespit ettikleri gibi.

Gizemli sularda yaşamını sürdüren canlılar için hız, oldukça önemlidir. Bu sayede avlarına çok daha kısa sürede ulaşırlarken, içinde bulundukları bölgedeki düşmanlarından da süratle kaçabilirler.

Peki okyanusların en hızlı canlısı hangisidir?

Okyanusların ve denizlerin en hızlısı, yelken balıkları olarak kabul edilir.

Onların bu ünvanı gururla taşımasının arkasında ise olağanüstü adaptasyonları ve evrimsel hünerleri vardır. Hint ve Pasifik Okyanus’larının ılık sularında yaşayan bu balıklar, saatte 110 kilometre hıza ulaşabilir.

Ayrıca hidrodinamik verimliliği temsil eden aerodinamik bir yapıya sahiptirler. Hızlı bir şekilde kasılan güçlü kasları, onları kısa süreli ve yüksek hızlı takip esnasında zirveye çıkan hızlarda, suyun içine iter.

Öte yandan bu türü diğerlerinden ayıran, zarif gövdesi boyunca dizilmiş sayısız yüzgeçleridir.

İsmini aldığı yelken benzeri sırt yüzgeçleri ve yanlarından çıkan göğüs yüzgeçleri, manevra kabiliyeti ve stabilite açısından oldukça önemli bir işleve sahiptir.

Bu arada kuyruk yüzgeçleri de en yüksek hızlara ulaşmalara için gerekli itme kuvvetini sağlar. Yine dış yüzeylerindeki kemikli dikenler, yapısal bütünlüklerine ekstra bir katkı sağlayarak her birimizi kendilerine hayran bırakan hız patlamalarına olanak tanır.

Son olarak bu hız tutkunu hayvanların yelken benzeri sırt yüzgeçleri, alternatif bir kullanım sağlar. Suyu minimum dirençle kesmelerine yardımcı olurken kimi zaman yırtıcıları korkutmak için de bir araçtır.

Kaynaklar: how stuff works, IFL Science

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: