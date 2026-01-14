Tümü Webekno
"Öldün mü?" İsimli Uygulama Popüler Oldu: Her İki Günde Bir Yaşadığınızı Bildirmeniz Gerekiyor!

Çin'deki adıyla "Are You Dead?" isimli uygulama Çin'de özellikle yalnız yaşayan gençler arasında tam anlamıyla viral oldu. Peki bu uygulama neden bu kadar rağbet gördü?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Çin’de yalnız yaşayan gençler arasında “Are You Dead?” (Öldün mü?) adlı bir mobil uygulama hızla yayılmaya başladı. İlginç olan ise uygulamanın kullanım şekli... Kullanıcılar uygulamaya her iki günde bir girip tek bir tuşa basarak hayatta olduklarını bildiriyor.

Eğer bu kontrol yapılmazsa ise uygulama otomatik olarak önceden belirlenen acil durum kişisine haber veriyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında sessiz sedasız piyasaya çıkan uygulama, son haftalarda âdeta patlama yaptı ve Çin’in en çok indirilen ücretli uygulaması hâline geldi.

Uygulama neden bu kadar popüler oldu?

2

Uygulamanın bu kadar ilgi görmesinin arkasında Çin’de hızla artan tek kişilik haneler yatıyor. Araştırmalara göre 2030’a kadar ülkede 200 milyon civarında insan yalnız yaşayacak. Özellikle büyük şehirlerde ailesinden uzakta yaşayan gençler, “yalnız ölme ve kimsenin fark etmemesi” korkusuyla bu uygulamaya yönelmeye başladı.

Pekin’de çalışan 38 yaşındaki Wilson Hou da bunlardan biri. Ailesinden 100 kilometre uzakta kalan Hou, “Başıma bir şey gelse kimsenin fark etmemesinden korkuyorum. Bu yüzden acil durum kişisi olarak annemi ekledim ve bu uygulamayı kullanıyorum.” diyerek uygulamanın neden bu kadar ilgi gördüğünü özetliyor.

Uygulamanın adı tepki çekiyor

3

Öte yandan uygulamanın adı tartışma yaratmış durumda. Bazı kullanıcılar bu kadar karamsar bir ismin uğursuzluk getireceğini savunurken, uygulama adının “İyi misin?” gibi daha olumlu bir ifadeyle değiştirilmesi değerlendiriliyor.

Uluslararası pazarda “Demumu” adıyla yer alan uygulama, ABD’den Avustralya’ya kadar birçok ülkede de üst sıralara tırmanmış durumda ve görünüşe göre bu rağbet giderek daha da artacak.

