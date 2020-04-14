Ölü İnsan Kaynaklı İlk Koronavirüs Vakası Bildirildi

Tayland’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir insandan adli tıp uzmanına koronavirüs bulaştı. Bu olay, ölü bir insandan kaynaklanan ilk koronavirüs vakası olarak kayıtlara geçti.

Koronavirüsün yayılma yolları hakkında elimizde bazı bilgiler bulunuyor ancak virüsün bazı potansiyel bulaşma yolları hakkında eldeki bilgiler yeterli değil. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden insanlardan virüs bulaşıp bulaşmayacağı ise hala soru işareti olarak duruyor.

Hayatını kaybeden insanlardan virüsün bulaşıp bulaşmayacağı bir soru işareti olarak durmakla beraber ölü bir insandan bulaşan ilk koronavirüs vakası kısa süre önce bildirildi. Bangkok’taki RVT Tıp Merkezi’nden Won Sriwijitalai ve Çin Hainan Tıp Üniversitesi’nden Virof Wiwanitkit’in pazar günü Journal of Forensic and Legal Medicine’da yayınlanan raporunda Tayland’da bir adli tıp uzmanına ölü bir insandan koronavirüs bulaştığı aktarıldı.

Adli tıp uzmanları, morg teknisyenleri ve cenaze hizmeti sunanlar da korunmalıdır

Ölü bir insandan koronavirüs bulaşması, adli birimlerin ve cenaze hizmeti sunan kurumların dezenfeksiyonu işlemini yeniden gündeme getiriyor. Makalenin yazarları, ameliyathanelerde uygulanan dezenfeksiyon işlemlerinin adli tıp merkezlerinde de uygulanması gerektiğini söylüyor.

John Jay Ceza Hukuku Okulu’nda patoloji profesörü olan Angelique Corthals, sadece tıp uzmanlarının değil, morg teknisyenlerinin ve cenaze evlerinde çalışan insanların da korunması gerektiğini söylüyor.

SARS-CoV-2 olarak isimlendirilen yeni tip koronavirüsün ölü bir bedende ne kadar süre aktif kaldığı henüz belli değil. Aynı zamanda virüsün ölü bir insandan bulaşıp bulaşmayacağı da soru işaretleri arasında yer alıyor.

Ebola, ölü bedenlerden bulaştığı bilinen virüslerden biriydi. Dünya Sağlık Örgütü, Ebola’nın yanında hepatit, tüberküloz ve koleranın da cenaze işlerinde çalışan insanlar için risk olduğunu kabul ediyor.

New Haven Üniversitesi’nde sağlık politikası uzmanı olarak görev yapan Summer Johnson McGee, canlı ya da ölü bir koronavirüs vakası ile temas eden herkesin virüsten korunmak için koruyucu ekipman kullanması gerektiğini söyledi.

Hemen hemen bütün ülkelerde koronavirüs dışı sebeplerle hayatını kaybeden insanlarda koronavirüsün varlığı test edilmiyor. Bu nedenle özellikle adli tıp uzmanları, morg teknisyenleri ve cenaze hizmeti sunan insanlar tehdit altında olarak değerlendiriliyor. Özellikle otopsi ve devamındaki araştırmalar adli tıp uzmanları için ciddi bir risk oluşturuyor.