Rus Araştırmacılar, Koronavirüse Karşı Yeni İlaç Geliştirdi

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, koronavirüsün tedavisinde kullanılabilecek %100 yerli yeni bir ilaç geliştirdiklerini açıkladı. Tedavide kullanılması beklenen ilacın klinik testlerineyse 10 ila 12 gün içerisinde başlanacak.

Geçtiğimiz yılın sonlarında Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, kısa sürede tüm dünyaya yayılarak hayatı durma noktasına getirdi. Dünya üzerinde virüsten etkilenmeyen ülke sayısı yok denecek kadar azken herkes, tedavide kullanılacak bir ilacın geliştirilmesini umutla bekler oldu. Koronavirüs tedavisinde kullanılabilecek ilaç merakla beklenirken sevindirici haber Rusya’dan geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısına katılarak yerli bir şirketin COVID-19’a karşı çare olabilecek ilaç geliştirdiğini duyuran Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, ilacın klinik testlerininse 10 ila 12 gün içerisinde başlayacağını söyledi.

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko’nun açıklaması:

İlacın tamamen yerli ve Rus yapımı olduğunu vurgulayan Rusya Sağlık Bakanı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir Rus şirketi, birkaç ülkedeki meslektaşlarımız tarafından test edilen bir ilaç geliştirdi. %100 Rus ürünü olan bu analogdan klinik araştırmalar için ilk seri üretildi. Bugün, uzmanlar tarafından hazırlanan ilk belge paketinin sunulmasını bekliyoruz. Klinik öncesi testler kısa bir zaman içerisinde değerlendirilecek."

Klinik testlerine en geç 10-12 gün içerisinde başlanacağı söylenen ilacın tam olarak hangi hastalar üzerinde veya hangi aşamada kullanılacağı henüz bilinmiyor. Bu konuda herhangi bir gelişme olması durumunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Türkiye’de koronavirüs vakalarında son durum ne?

13 Nisan 2020 tarihli verilere göre ülkemizde koronavirüsle enfekte olan kişi sayısı 61.049’a yükseldi. Bu vakalardan 4.093’üyse son 24 saat içerisinde tespit edilen yeni vakalar. Bununla birlikte son 24 saat içerisinde koronavirüs kaynaklı 98 yeni vefat daha yaşandı ve hayatını kaybedenlerin sayısı 1.296’ya yükseldi.

İyileşen sayılarındaki sevindiren artış bugün de devam etti. Bu noktada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içerisinde 511 vatandaşımızın daha sağlığına geri kavuştuğunu, toplam iyileşen hasta sayımızınsa 3.957’ye ulaştığını duyurdu.