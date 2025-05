One UI 7'de yaşanan sorunlardan ağzı yanan Samsung, One UI 8'i çok daha erken kullanıcılarıyla buluşturmayı planlıyor.

Samsung, her ne kadar One UI 7'de kullanıcılarını fazlasıyla bekletmiş olsa da One UI 8 için şimdiden kollarını sıvamış durumda ve ilk beta için Haziran ayını planlıyor.

İddia, daha önce de sızıntılarıyla bilinen Tarun Vats isimli X kullanıcısından geliyor. Samsung’un beta test programlarını genellikle yaz sonunda, özellikle de Ağustos ayına doğru başlattığı bilinen bir gerçek ancak görünüşe göre şirket bu yıl planlarını erkene çekmiş durumda.

One UI 8'in ilk betası Haziran ayında gelecek

Doğal olarak bu adım, yeni güncellemeyi erkenden test eden kullanıcıların sayısını artıracağı gibi final sürümünün de hem daha erken gelmesini hem de daha hatasız olmasını sağlayacak.

Tarun Vats her ne kadar bu gelişmenin Samsung kullanıcılarını sevindireceğini söylese de şirketin yazılım geliştirme sürecinin dinamik olduğunu ve planlanan takvimlerin daima değişebileceğinin altını çiziyor. Yani kesin tarih için resmî duyuruyu beklemekte fayda var.

Eğer One UI 8’in betası gerçekten Haziran ayında gelirse, Samsung bu yıl Android 16'yı Google'dan bile önce telefonlarına getirebilir.

Peki sizin One UI 8'e dair beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.