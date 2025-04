Bugün ortaya çıkan yeni gelişmeye göre Samsung, One UI 8.5 üzerinde çalışmalarına başlamış durumda.

Samsung, mevcut telefonları için One UI 7 güncellemesini sunmaya devam ederken, bir yandan da yeni One UI sürümlerinden biri olacak olan One UI 8.5 üzerinde çalışmaya başlamış durumda.

Yeni gelen bilgilere göre şirket, kısa bir süredir henüz resmî olarak duyurulmayan One UI 8.5 sürümü üzerinde çalışıyor. Bu yeni işletim sistemi güncellemesinin gelecek yıl tanıtılması beklenen Galaxy S26 serisiyle birlikte kullanıma sunulması bekleniyor.

One UI 8.5 neler sunacak?

SamMobile’ın güvenilir kaynaklarından SammyPolice, Samsung’un yazılım sisteminde One UI 8.5’e dair ilk ipuçlarını keşfetti. Burada asıl ilginç olan ise Samsung'un geleneği hâline gelen ".1" sürümünün bu sürümde atlanacak olması. Samsung en son 2020 yılında One UI 2.5 güncellemesini yayınlamıştı. Bu da 8.5’in, yıllar sonra gelen ilk “.5” güncellemesi olacağını gösteriyor.

One UI 8.5'in yenilenmiş bir arayüz ve geliştirilmiş yapay zekâ destekli özelliklerle kullanıcılara büyük bir revizyon sunması bekleniyor. Teknoloji dünyasının tanınmış ismi Ice Universe ise Samsung’un, One UI sürümlerini Google’ın Android güncellemeleriyle paralel hâle getirme çabasında olduğunu belirtiyor.

