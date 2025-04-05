Samsung, sinema salonları için hazırladığı yeni nesil ekranlarını duyurdu. 20 metreye kadar tercih edilebilen ekranlar, projektör tabanlı sinema salonlarını unutturacak gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, sinema salonlarının dönüştürülmesini sağlayacak yepyeni ekranlarını duyurdu. "Onyx Cinema LED" olarak isimlendirilen ekranlar, projektör tabanlı sinema salonları için önemli bir alternatif olacak gibi görünüyor.

5 metreden başlayıp 20 metreye kadar çıkan boyutlara sahip olan Samsung Onyx Cinema LED ekranlar, istenilmesi hâlinde salona özel boyutlarda da üretilebiliyorlar. 120 Hz'de 4K görüntüler oynatabilen ekranlar, 3 boyutlu filmlerde de kullanılabiliyorlar ve geleneksel sinema salonlarındaki projektör tabanlı görüntülerde yaşanan titreşim sorunlarını ortadan kaldırabiliyorlar.

"Daha önce hiçbir ekranda bu kadar ayrıntı görmedim"

Samsung, sinema salonları için tasarladığı yeni ekranlarını CinemaCon etkinlikleri kapsamında sektör paydaşlarına gösterdi. Samsung Onyx Cinema LED ekranla film izleme fırsatı yakalayan Pixar Studios üst yöneticisi Cynthia Lusk, "Renk ve canlılık çok zengin. Onyx ekranda daha önce herhangi bir ekranda görmediğim ayrıntılar gösteriliyor." ifadesini kullandı.

Samsung'un yeni nesil sinema salonu ekranları için şimdiden birkaç satış anlaşması yapılmış durumda. Hatta ABD'deki sinemaseverler, bu ekranların bulunduğu salonlarla çok yakında tanışabilecekler. Samsung'un Türkiye'deki şirketlerle anlaşıp anlaşmadıkları ise şimdilik belirsiz.