Samsung Galaxy S25 Ultra'nın ultra geniş kamera sensöründe ciddi bir sorun ortaya çıktı. Bazı kullanıcılarda kullanım sırasında kamera titriyor.

Samsung, yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S25 serisi birkaç aydır bizimleydi. Ancak her telefon da olduğu gibi bu cihazlarda da belli sorunlar yaşandığını ara sıra görüyorduk. Şimdi ise Ultra model ile ilgili böyle bir gelişme yaşandı.

Bazı kullanıcıların aktardığına göre telefonun kamerasında sinir bozucu bir hata ortaya çıktı. Bu hata, telefonun ultra geniş kamerasında görüldü. Ultra geniş kamera, önceki nesle kıyasla iyileştirilen tek kamera özelliğiydi.

Kamerayı kullanırken titreme ve sallanma sorunu

Kullanıcıların X ve Reddit gibi platformlar üzerinden paylaştığı şikâyetlere göre 50 MP’lik ultra geniş kamerayı zoom yaparken kullanırken titreme ve sallanma gibi sorunlar yaşanıyor. Ayrıca “takılma” sesleri çıkardığını da söyleyenler var.

Yaşanan soruna ilişkin videolar da paylaşılmış. Bu videolara baktığımızda kameranın öyle az değil, ciddi anlamda titrediğini ve görüntü almayı imkânsızlaştırdığını görüyoruz. Kullanıcılar, zoom yapmaya çalıştıklarında durumun iyice kötüleştiğini göstermişler. Sorunun çok yaygın olmadığını da belirtelim. Paylaşımlara göre oldukça az sayıda kullanıcı titreşim sorunuyla karşı karşıya gibi.

Samsung’dan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Bu tarz titreşim problemleri genellikle cihazın optik görüntü sabitleme (OIS) biriminde ortaya çıkıyor ancak telefonun ultra geniş kamerasında bu özellik yok. O yüzden neden olduğunu bilemiyoruz. Teknoloji devinin muhtemelen kısa sürede bir çözüm uygulayacağını söyleyebiliriz.