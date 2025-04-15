Samsung, Good Lock özelleştirme uygulamasını tüm bölgelerde erişime açtı. Uygulama artık küresel olarak indirilebiliyor.

Samsung’un uzun süredir yalnızca belirli bölgelerde erişilebilen özelleştirme uygulaması Good Lock, artık dünya genelindeki Galaxy kullanıcıları tarafından da indirilebilecek. Ocak ayında verilen söz, bugünden itibaren hayata geçmiş durumda.

Good Lock, Samsung’un Galaxy cihazlar için sunduğu ve kullanıcıların arayüz üzerinde kapsamlı değişiklikler yapabilmesini sağlayan bir özelleştirme aracıdır. Bu özelleştirme deneyimi herkes için erişilebilir kılmak adına, uygulama Play Store üzerinden indirilebiliyor ve telefonun ana ekranından bildirim paneline kadar pek çok alan kişisel tercihlere göre düzenlenebiliyor.

S24 Ultra’da çalıştı, Z Fold 6’da sorun çıktı

Uygulama sadece One UI 7 veya One UI 6.1 gibi en güncel yazılım sürümlerini kullanan cihazlarla çalışıyor. Play Store’da ise yalnızca Galaxy S25 serisi uyumlu olarak listelenmiş durumda. Fakat bazı kaynaklar, Good Lock’un Galaxy S24 Ultra’ya sorunsuz şekilde yüklendiğini aktarırken, Galaxy Z Fold 6’da kurulumun gerçekleşmediğini de ifade etti.

Good Lock’un mağaza sayfası da güncellendi. Uzun süredir “erken erişim” etiketiyle listelenen uygulama, bu etiket kaldırılarak yeniden yayımlandı. Tasarımı da yenilenen sayfada, uygulama kararlı sürüm olarak yer aldı. Küresel erişimin başlaması ise enteresan bir şekilde One UI 7 güncellemesinin durdurulduğu güne denk geldi.

Good Lock, kullanıcıların cihaz arayüzünü modüller aracılığıyla detaylı şekilde özelleştirmesini sağlıyor; ancak uygulamanın düzgün çalışabilmesi için telefonun güncel bir yazılım sürümüne sahip olması gerekiyor.