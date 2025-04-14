Samsung, zorlu koşullara özel geliştirdiği Galaxy XCover7 Pro telefonu ve Tab Active5 Pro tabletini resmi olarak tanıttı.

Samsung, zorlu koşullarda çalışanlar için özel olarak geliştirdiği iki yeni cihazını tanıttı. Galaxy XCover7 Pro akıllı telefon ve Galaxy Tab Active5 Pro tablet, hem dayanıklılık hem de işlevsellik açısından sahada aktif olan profesyonelleri hedef alıyor.

Yeni modellerde sağlamlık ön planda tutulmuş. Yüksek dayanıklılık, büyük pil kapasitesi ve 5G desteğiyle geliyorlar. Galaxy XCover7 Pro, stereo hoparlörleriyle iletişimi daha net hâle getirirken; Tab Active5 Pro, devasa 10.100 mAh’lik pili ve şarj sırasında kapanmadan batarya değişimi yapabilmesiyle dikkat çekiyor.

NFC'den DeX desteğine kadar pek çok işlev bir arada sunuluyor

Her iki cihazın da IP68 sertifikasına sahip olduğu, suya ve toza karşı koruma sağladığı açıklandı. Ayrıca MIL-STD-810H askeri dayanıklılık standartlarını karşıladıkları belirtildi. Galaxy Tab Active5 Pro’nun ekran parlaklığının 600 nit seviyesine çıkarıldığı ifade edildi.

Cihazın POGO bağlantı desteğiyle birden fazla cihazın aynı anda şarj edilebildiği, "Bataryasız Mod" özelliği sayesinde ise sabit güç kaynağına bağlı şekilde kullanılabildiği aktarıldı. 5G, Wi-Fi 6E ve çift SIM desteği gibi bağlantı seçeneklerinin sahada sürekli iletişim sağlamaya yardımcı olduğu vurgulandı. Aynı zamanda Tab Active5 Pro’da yer alan NFC özelliğiyle mobil ödeme ve kimlik doğrulama işlemlerinin harici cihaza ihtiyaç duymadan yapılabildiği paylaşıldı.

Samsung, her iki cihazın da yapay zekâ destekli özelliklerle donatıldığını aktardı. Snapdragon 7s Gen 3 işlemciden güç alan modellerde Circle to Search, nesne silme ve sesli okuma gibi araçlarla kullanıcı deneyiminin pratikleştirildiği belirtildi. Samsung DeX desteği sayesinde cihazların masaüstü ortamına kolayca uyum sağladığı ifade edilirken, programlanabilir tuşların sık kullanılan işlevlere doğrudan erişim sunduğu paylaşıldı.

Güvenlik tarafında ise Knox Vault ve diğer yazılım tabanlı çözümlerle kurumsal düzeyde veri koruması sağlandığı vurgulandı. Galaxy XCover7 Pro ve Galaxy Tab Active5 Pro’nun Nisan 2025 itibarıyla satışa sunulacağı açıklandı.