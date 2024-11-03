OnePlus 13, Çin'de satışa çıkar çıkmaz büyük bir ilginin odağı oldu ve sadece 30 dakikada 100 bin adet sattı.

OnePlus, yeni modeli OnePlus 13'ü 31 Ekim'de Çin'de satışa sunmuştu. Firmanın amiral gemisi serisinin yeni üyesi, gerçek bir fiyat performans canavarı olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum modelin satış rakamlarına da yansımış durumda.

OnePlus Çin'in Başkanı Li Jie, OnePlus 13'ün çıkışının hemen ardından bir basın toplantısı düzenledi ve yeni modelin ilk satış rakamlarını açıkladı. Bu açıklamaya göre yeni model, ilk yarım saatte tam 100 bin sipariş aldı. Bu rakam, OnePlus'ın herhangi bir modeli için rekor olarak kayıtlara geçti.

Jie, zammın faydalı olduğunu savunuyor

Li Jie ayrıca telefonun fiyatındaki artış hakkında da konuştu. Her ne kadar OnePlus 13 fiyat performans özellikleriyle öne çıksa da temel modelin fiyatı bir önceki amiral gemisi modelden 30 dolar daha yüksek. Jie bu durumu Android telefonların kullanım döngülerinin uzamasına bağlarken, daha iyi telefonlar yapmak için böyle bir zam yapmaları gerektiğini ifade etti. Telefonun Çin'deki fiyatı 4499 yuan (21 bin 590 TL) olarak açıklanmıştı.

Li Jie ayrıca OnePlus 13 fiyatındaki artışı açıklamak için yükselen çip üretim maliyetlerini işaret etti. Jie yine de Snapdragon 8 Elite'in mükemmel bir işlemci olduğunu eklemeyi de ihmal etmedi. Öte yandan aynı işlemci ile gelen IQOO 13'ün fiyatında bir değişiklik olmamıştı.

OnePlus 13 serisi küresel pazarlarda da satışa çıkacak. Söylentilere göre bu model, gelecek yılın başlarında küresel pazarlara gelecek.