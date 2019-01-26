Geçtiğimiz yıl beta sürümünü alan OnePlus 5 ve OnePlus 5T cihazları Android Pie'ın kararlı sürümüne kavuştu.

2018 yılının sonlarına doğru OnePlus, Hydrogen isimli işletim sisteminin beta sürümünü Android 9 Pie aracılığıyla OnePlus 5 ve OnePlus 5T için yayınlamıştı. Şu anda Çin’in dışındaki raporlara göre Anrdoid 9 Pie’ın kararlı sürümü bahsi geçen cihazlar için mevcut. OnePlus’ın resmi forumundaki kullanıcılar da sürümün gelişini onayladı.

HydrogenOS 9.0.1 sürüm numaralı güncelleme 2 GB’ı birazcık aşıyor. Tabii ki yeni bir sistem güncellemesi olduğu için bu büyüklük de beklenenlerin arasındaydı. Fotoğrafta görülen güncelleme Çin kaynaklı olsa da yakında Çin dışındaki ülkelerdeki kullanıcıların da benzer güncelleme sayfasıyla tanışmaları bekleniyor.

Yeni sistem güncellemesi içerisinde yeni bir kullanıcı arayüzünün yanı sıra sistem kararlılığı geliştirilmiş ve bilinen hatalar düzeltilmiş durumda. Tüm bunların yanı sıra “Rahatsız etme modu” ve “Game mode 3.0” isimli bir oyun modunun da bulunduğunu belirtmekte yarar var.