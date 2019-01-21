OnePlus'ın 5G'li Telefonu, Galaxy S10X'ten Ucuz Olacak

Akıllı telefon ve fiyat/performans denince akla gelen ilk telefon markaları Çinli firmalar oluyor. Bunlardan birisi olan OnePlus da 5G'li bir akıllı telefon çıkaracak ve bu telefonu rakibi Galaxy S10'dan daha ucuza satacak.

OnePlus birkaç hafta önce Qualcomm Snapdragon 855’li, 5G teknolojisini destekleyen bir telefon çıkaracağını duyurmuştu. 5G teknolojisini destekleyen telefon bu yılın ilk yarısında çıkacak. OnePlus'ın İlk 5G'li telefonu OnePlus 7 olmayacak.

Samsung da en az bir tane 5G teknolojisini destekleyen bir Galaxy S10 modeli çıkaracak. Samsung’un çıkaracağı bu S10 modeli ilk olarak Kore’de, Mart sonu gibi de Amerika’da çıkacak. Bu 5G’li Galaxy S10 modeli, en ucuz Galaxy S10 modelinin iki katı veya 1400-1500 dolar gibi bir fiyatla satışa sunulacak.

OnePlus 5G’nin fiyatı hakkında ise herhangi bir yorum bulunmuyor ama daha önceden de Çinli firmalardan alıştığımız üzere bu yeni 5G’li modelin bütçe dostu olmasını bekliyoruz.

Tayvanlı bazı kaynaklar, firmaların kar/zarar durumunu ayarlayabilmesi için 5G’li modelleri 70-80 dolar daha pahalı satması gerektiğini söylüyor. 5G modem 50 dolarlık fiyatıyla telefondaki en pahalı donanım olacak gibi görünüyor. 30 dolar da yeni anten teknolojisi, 5G ağı ve diğer malzemeler için kullanılacak.

Firmalar hiç kar almasa en az 80 dolar daha pahalı satması gerekiyor. Kar alacaklarını da düşünürsek 100 dolar gibi bir artış normal görünüyor. Buradan yola çıkarak genel telefon piyasasında yüzde 20’lik bir artış olacağını söyleyebiliriz. Her şeye rağmen OnePlus'ın çıkaracağı yeni telefonun her halükarda Samsung Galaxy S10'dan daha ucuz olacağı kesin.