OnePlus 6 ve 6T İçin Yeni OxygenOS Güncellemesi Yayınlandı

OnePlus 6T ve 6 için OxygenOS 9.0.4 ve 9.0.12 güncellemeleri yayınlandı.

OnePlus, 2018’de çıkardığı akıllı telefonları için Oxygen işletim sistemi güncellemelerini yayınlanmaya başladı. İlk güncellemeler OnePlus 6 için OxygenOS 9.0.4, OnePlus 6T için OxygenOS 9.0.12 oldu.

İki güncellemenin numaraları farklı olsa da aslında aynı değişiklikleri içeriyorlar. Değişiklikler arasındaki tek istisna OnePlus 6T’nin güncellemesinde ekran optimizasyonu bulunurken OnePlus 6’da böyle bir optimizasyon bulunmuyor.

OxygenOS 9.0.4 ve 9.0.12, OnePlus 6 ve 6T’ler için Google Duo ile daha derin bir entegrasyon getiriyor. Yani bu, video aramalarının Google Duo aracılığıyla direkt olarak telefondan ya da mesajlaşma uygulamasından yapılabileceği anlamına geliyor.

Güncellemeler bunun haricinde, her iki telefon için de hata düzeltmeleri ve sistem geliştirmeleri içeriyor. Ek olarak OnePlus 6 ve 6T’lerin Android güvenlik yamasını 1 Ocak 2019’da yapılan seviyeye çıkarıyor. Tabii Google’ın Şubat güvenlik yamasını yayınladığı düşünülürse bunun için biraz geç kaldıkları söylenebilir.

Şu an için bu güncellemeler çok az kullanıcıya ulaşmış durumda ancak ilerleyen günlerde daha geniş kitleler için de yayınlanacak. Eğer ki önümüzdeki birkaç gün içerisinde güncelleme bildirimi almazsanız "Ayarlar – Sistem – Sistem güncellemesi" menüsünden kontrol edebilirsiniz.