OnePlus Hindistan, resmi Twitter hesabı üzerinden Apple'a adeta füze gönderdi.

Akıllı telefon dünyasında belki de politikaları nedeniyle en fazla sataşılan firma Apple. Dünyanın en önde gelen akıllı telefon üreticilerinden OnePlus, resmi Twitter hesabı aracılığı ile Apple cephesini kızdıracak bir paylaşımda bulundu.

"Hey Siri, Hindistan'ın 1 numaralı akıllı telefonu hangisi?"

"Sana meydan okuyorum!"

OnePlus'ın gönderdiği tweet'te 'i' vurgusu da dikkat çekiyor. Sizin de fark ettiğiniz gibi bu da iPhone'a açık bir gönderme.

Kim ne derse desin bu tür tatlı atışmalar oldukça keyifli. Zaman zaman firmaların bu tür hamleleri aralarında anlaşarak yaptığı dahi konuşuluyor. Nitekim rekabet ve sataşma ortamı her iki firmaya da yarıyor.