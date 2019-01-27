OnePlus 6T, Pil Yüzdesini Emen Bir Sorunla Karşı Karşıya

OnePlus'ın bir hayli ilgi gören akıllı telefonu 6T, yeni bir problemle karşı karşıya. 3.700 mAh gücündeki genişletilmiş bataryaya sahip telefonunun bazı kullanıcıları bataryanın hızlı bir şekilde boşaldığını belirttiler. Bu ciddi problem karşısında OnePlus'tan resmi bir açıklama henüz gelmiş değil.

Birçok ülkede iyi satış rakamlarına ulaşan başarılı akıllı telefon OnePlus 6T, 3.700 mAh gücündeki bataryasıyla, güç tasarrufu moduna girmeden tüm gün boyunca dayanabileceği vaat edilen bir telefondu. Fakat tüm gün dayanması beklenen batarya birçok kullanıcı da boşalmaya başlayınca problemler ortaya çıktı.

Bu problem karşısında bazı kullanıcılar kendilerince çözümler bulmuş olsalar da her kullanıcı o kadar şanslı değildi. OnePlus 6T kullanıcısı bir kişi sorunu şu şekilde açıkladı: "Geçtiğimiz gün şarj yüzdem 80'de iken birden boşalmaya başladı. Nereye kadar düştüğünü tam hatırlamıyorum ancak yarısına kadar geldiğini söyleyebilirim. Bu sırada telefonumda onu yoracak tek bir uygulama bile açık değildi üstelik."

Bu kullanıcıya yanıt olarak birçok 6T kullanıcısı da aynı şeyleri eklediler. OnePlus yetkilileri bu sorunla ilgili hala bir açıklama yapmadılar. Eğer OnePlus 6T kullanıyor ve bu problemle karşı karşıyaysanız, resmi bir açıklama yapılana kadar cihazınıza müdahale etmemenizi tavsiye ederiz.