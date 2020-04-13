OnePlus 8 Serisi Kullanıcıları Google One Üyesi Olacak

Akıllı telefon dünyasında yer alan güçlü firmalardan bir tanesi olan OnePlus, yarın düzenleyeceği etkinlikte OnePlus 8 serisini tanıtacak. Ortaya atılan yeni bir iddiaya göreyse OnePlus 8 serisinden bir cihaz satın alan kullanıcılar, ücretsiz Google One üyeliğine sahip olacak.

Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, yarın düzenleyeceği bir etkinlikle birlikte OnePlus 8 serisinin tanıtımını gerçekleştirecek. Koronavirüs sebebiyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan etkinlikte OnePlus serisinin yanında yeni aksesuarlar da tanıtılacak.

Şirketin yeni telefonları konusunda kartlarını açık oynadığını söyleyebiliriz. Bilindiği üzere daha önce OnePlus CEO’su Pete Lau, OnePlus 8 Pro ile çekilmiş fotoğraflar paylaştı; hatta şirket, 17 Nisan’da satışı başlayacak olan OnePlus 8 serisi için rezervasyonları bile açtı.

OnePlus ve Google iş birliği:

OnePlus 8 serisiyle ilgili yeni bir iddia da ortaya atıldı. Evleaks, OnePlus ile Google’ın bir iş birliğine gittiğini ve yeni cihazları alan herkese Google’ın bulut sürücü hizmeti olan Google One için 3 aylık üyelik verileceğini söyledi. OnePlus, daha önce yaptığı açıklamada yeni 8 serisi akıllı telefonlarının nispeten daha pahalı olacağını duyurmuştu. Şirket, cihazların fiyatlarını henüz resmi olarak açıklamadı ancak cihazların Avrupa fiyatları ortaya çıktı. OnePlus 8 serisinin en ucuz üyesi 719 euro, en pahalı üyesiyse 1.009 euro fiyat etiketine sahip olacak.

OnePlus 8 Pro, Galaxy S10 ve Galaxy Note10 serisi akıllı telefonlarda bulunan çentiğe benzer bir çentik tasarımıyla gelecek. Kıvrımlı kenarlara sahip cihazın ekranı 6,65 inç büyüklüğünde olacak. Ayrıca OnePlus 8 Pro, IP68 sertifikası ve kablosuz şarj özelliğine sahip olan ilk OnePlus telefonu olacak.

Hem OnePlus 8 hem de OnePlus 8 Pro’nun 5G bağlantı özelliğine sahip olacağı iddia ediliyor. Her iki cihaz da gücünü Snapdragon 865 işlemciden alacak. Her iki modelin de 8 GB ve 12 GB RAM'e sahip iki varyantı bulunacak. Bunlara ek olarak 128 GB ve 256 GB dâhili depolama seçenekleri arasına 512 GB depolama seçeneği ekleneceği de söylentiler arasında yer alıyor.