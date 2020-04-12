OnePlus 8 Pro Kutusunun Tasarımı Ortaya Çıktı

Çıkışına çok az bir süre kalan OnePlus 8 serisinden yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde serinin donanım özellikleri ve fiyatları ortaya çıkmıştı. Bu sefer ise Pro varyantın kutusu ortaya çıktı.

OnePlus 8 serisi, 16 Nisan’da resmen tanıtılacak. Yani cihazla ilgili resmi bilgilerin açıklanmasına çok az bir süre kaldı. Ancak cihazla ilgili birçok detay da ortaya çıktı. Dün sizlere aktardığımız bir haberimiz de OnePlus 8 Pro’nun kilit donanım özelliklerinin ortaya çıktığını söylemiştik.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa fiyatları da ortaya çıkan OnePlus 8 serisiyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı ve serinin Pro modelinin kutusu ortaya çıktı. Koyu turuncu bir renge sahip olan kutuda kalın şekilde yazılmış OnePlus 8 Pro yazısı görülüyor.

OnePlus 8 serisi donanım özellikleri

Serinin en güçlü ve en pahalı modeli olan OnePlus 8 Pro, 3168 x 1440 çözünürlüğe sahip 6,78 inçlik AMOLED bir ekranla birlikte geliyor. İşlemci tarafında Snapdragon 865 kullanan amiral gemisi, 4510 mAh değerinde 30 W kablolu hızlı şarjı ve kablosuz şarjı destekliyor.

OnePlus 8 Pro, iki farklı RAM ve depolama varyantıyla birlikte geliyor: 8 GB RAM / 128 GB dâhili depolama ve 12 GB RAM / 256 GB dâhili depolama. Telefonun ön tarafında 16 MP’lik selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta bulunan dört kamera ise şöyle: 48 MP ana kamera + 48 MP geniş açılı kamera + 8 MP yakınlaştırma sensörü + 5 MP kamera.

Serinin nispeten ucuz modeli olan OnePlus 8’de ise 6,55 inç, 2400 x 1800 çözünürlüklü, 90 Hz AMOLED bir ekran yer alıyor. Tıpkı Pro varyantta olduğu gibi OnePlus 8’de de Snapdragon 865 işlemci yer alıyor. Standart model ayrıca 4.300 mAh değerinde bir bataryaya sahip.

Kamera tarafına bakıldığında yine tıpkı Pro varyantta olduğu gibi ön tarafta 16 MP’lik selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta ise 48 MP ana kamera, 16 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro lens bulunuyor.