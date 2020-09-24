OnePlus 8T 65 Watt Hızlı Şarj Desteğiyle Gelecek

OnePlus, 14 Ekim'de duyurulacak amiral gemisi 8T ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, bu telefonun 65 watt hızlı şarj desteğine sahip olacağı ifade edildi. OnePlus 8T'nin hızlı şarj desteği, "Warp Charge 65" olarak isimlendiriliyor.

Çinli teknoloji üreticisi OnePlus, yaklaşmakta olan yeni telefonu 8T için dikkat çeken bir açıklama yaptı. Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamalarda, yeni telefonun sahip olacağı hızlı şarj teknolojisine vurgu yapıldı. Buna göre OnePlus 8T, sadece 15 dakikalık şarj ile bir günlük kullanım imkanı sunacak.

OnePlus yetkilileri, yeni akıllı telefonlarında "Warp Charge 65" isimli yeni bir standardın kullanılacağını söylüyor. Adından da anlaşılabileceği üzere bu standart, akıllı telefonlara 65 watt hızlı şarj desteği sunacak. OnePlus tarafından yapılan açıklamalar, 8T'nin çok iddialı olacağının açık bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

OnePlus ekibi, Twitter'daki paylaşımında oldukça dikkat çeken cümleler kuruyor. "Kendi limitlerimizi kırdık, şimdi sizinkini kıracağız..." gibi iddialı sözcüklerle karşımıza çıkan ekip, yeni akıllı telefonundan çok umutlu görünüyor. Elbette bu telefonun 65 watt hızlı şarj desteğine sahip olacak olması, OnePlus'ı olduğu kadar OnePlus hayranlarını da heyecanlandıracak gibi görünüyor.

OnePlus 8T'nin 65 watt hızlı şarj desteğine sahip olacak olması, bu telefonun benzerlerine kıyasla daha çok ısınacağı anlamına geliyor. Ancak bu konuda bir çözüm geliştirdiklerini söyleyen OnePlus ekibi, 8T'nin 12 sıcaklık sensörünün bulunduğu yeni bir ısı yayma sistemiyle geleceğini ifade ediyor. Bu sistemin ne kadar sağlıklı olduğu, telefonun duyurulmasından sonra anlaşılacak.

OnePlus 8T'nin teknik özellikleri tam anlamıyla bilinmiyor. Ancak geliştirici ekip, telefonun ekranının 120 Hz tazeleme oranına sahip olacağını açıkladı. Bununla birlikte beklentiler, 8T'nin Snapdragon 865'ten güç alacağı, 8 GB RAM ve 128 GB de depolama alanı kombinasyonuyla geleceği yönünde. Şirket, 14 Ekim'de düzenleyeceği bir etkinlikle 8T'nin tüm detaylarını ve fiyatını açıklamış olacak.