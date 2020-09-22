Çinli teknoloji devi Xiaomi tarafından desteklenen teknoloji üreticisi POCO, bugün düzenlediği bir etkinlikte X3 isimli yeni akıllı telefonunu duyurdu. Bir süre önce piyasaya sürülen X3 NFC'nin özel bir versiyonu olan akıllı telefon, önceki modele kıyasla bazı küçük farklılıklar içeriyor.
POCO X3, 6,67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. Bu ekran, tüketicilere 120 Hz tazeleme oranı, 240 Hz de dokunmatik hassasiyeti oranı sunuyor. Telefonun ekranındaki minik delik, 20 MP çözünürlük sunan ön kamerayı bünyesinde barındırıyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise ekran yerine yan panele yerleştirilmiş durumda.
POCO X3 işte böyle görünüyor
POCO X3, gücünü Snapdragon 732G işlemciden alıyor. 6 GB ya da 8 GB RAM seçenekleri bulunan telefon, 64 GB ya da 128 GB'lik depolama alanı seçenekleriyle geliyor. 6.000 mAh kapasiteli oldukça tatmin edici bir bataryası bulunan telefon, 33 watt hızlı şarj desteğiyle tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Ayrıca Android 10 tabanlı "MIUI 12" arayüzüne sahip olan bu akıllı telefon, LiquidCool isimli grafit ve bakır borulu soğutma sistemiyle geliyor.
Telefonun arka kısmına baktığımızda ilginç bir yapıda olan dörtlü kamera kurulumunu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 64 MP çözünürlük sunan Sony IMX682 ana kamera, 13 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera, 2 MP'lik makro kamera ve son olarak da yine 2 MP'lik derinlik kamerası yer alıyor. POCO, yeni akıllı telefonunun IP53 su ve toz dayanıklılık sertifikasına sahip olduğunu ifade ediyor.
POCO X3 teknik özellikleri
- Ekran: 6,67 inç FHD+ (2400x1080 piksel), 120 Hz tazeleme oranı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 732G
- RAM: 6 GB ya da 8 GB (LPDDR4x)
- Depolama: 64 GB ya da 128 GB (UFS 2.1)
- Ön Kamera: 20 MP (f/2.2)
- Arka Kamera: 64 MP Sony IMX682 (f/1.89) + 13 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4)
- Batarya: 6.000 mAh (33 watt hızlı şarj desteği)
- Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB Type-C
Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan POCO X3, 29 Eylül itibarıyla piyasaya sürülecek. Telefonun fiyatlandırılması ise şu şekilde olacak;
- 6 GB RAM, 64 GB depolama alanına sahip olan versiyon 230 dolar (yaklaşık 1.750 TL + vergiler)
- 6 GB RAM, 128 GB depolama alanına sahip olan versiyon 250 dolar (yaklaşık 1.900 TL + vergiler)
- 8 GB RAM, 128 GB depolama alanına sahip olan versiyon 270 dolar (yaklaşık 2.050 TL + vergiler)