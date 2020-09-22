POCO, yeni akıllı telefonu X3'ü duyurdu. X3 NFC'nin farklı bir sürümü olarak karşımıza çıkan X3, özellikle de 6.000 mAh kapasiteli bataryasıyla dikkatleri üzerine çekecek gibi duruyor. Telefon, 29 Eylül itibarıyla satışa sunulacak.

Çinli teknoloji devi Xiaomi tarafından desteklenen teknoloji üreticisi POCO, bugün düzenlediği bir etkinlikte X3 isimli yeni akıllı telefonunu duyurdu. Bir süre önce piyasaya sürülen X3 NFC'nin özel bir versiyonu olan akıllı telefon, önceki modele kıyasla bazı küçük farklılıklar içeriyor.

POCO X3, 6,67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. Bu ekran, tüketicilere 120 Hz tazeleme oranı, 240 Hz de dokunmatik hassasiyeti oranı sunuyor. Telefonun ekranındaki minik delik, 20 MP çözünürlük sunan ön kamerayı bünyesinde barındırıyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise ekran yerine yan panele yerleştirilmiş durumda.

POCO X3 işte böyle görünüyor

POCO X3, gücünü Snapdragon 732G işlemciden alıyor. 6 GB ya da 8 GB RAM seçenekleri bulunan telefon, 64 GB ya da 128 GB'lik depolama alanı seçenekleriyle geliyor. 6.000 mAh kapasiteli oldukça tatmin edici bir bataryası bulunan telefon, 33 watt hızlı şarj desteğiyle tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Ayrıca Android 10 tabanlı "MIUI 12" arayüzüne sahip olan bu akıllı telefon, LiquidCool isimli grafit ve bakır borulu soğutma sistemiyle geliyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda ilginç bir yapıda olan dörtlü kamera kurulumunu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 64 MP çözünürlük sunan Sony IMX682 ana kamera, 13 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera, 2 MP'lik makro kamera ve son olarak da yine 2 MP'lik derinlik kamerası yer alıyor. POCO, yeni akıllı telefonunun IP53 su ve toz dayanıklılık sertifikasına sahip olduğunu ifade ediyor.

POCO X3 teknik özellikleri

Ekran: 6,67 inç FHD+ (2400x1080 piksel), 120 Hz tazeleme oranı

6,67 inç FHD+ (2400x1080 piksel), 120 Hz tazeleme oranı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 732G

Qualcomm Snapdragon 732G RAM: 6 GB ya da 8 GB (LPDDR4x)

6 GB ya da 8 GB (LPDDR4x) Depolama: 64 GB ya da 128 GB (UFS 2.1)

64 GB ya da 128 GB (UFS 2.1) Ön Kamera: 20 MP (f/2.2)

20 MP (f/2.2) Arka Kamera: 64 MP Sony IMX682 (f/1.89) + 13 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4)

64 MP Sony IMX682 (f/1.89) + 13 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4) Batarya: 6.000 mAh (33 watt hızlı şarj desteği)

6.000 mAh (33 watt hızlı şarj desteği) Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB Type-C

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan POCO X3, 29 Eylül itibarıyla piyasaya sürülecek. Telefonun fiyatlandırılması ise şu şekilde olacak;