Oyun dünyasının merakla beklediği Cyberpunk 2077 için CD Projekt Red ile iş birliğine gitti ve yeni amiral gemisi OnePlus 8T'nin Cyberpunk Edition versiyonunu duyurdu.

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, en yeni amiral gemisi modeli OnePlus 8T’yi tanıttıktan yalnızca bir gün sonra yeni sınırlı üretim akıllı telefonu OnePlus 8T Cyberpunk Edition’ı duyurdu ve cihaz için bir tanıtım videosu yayınladı.

OnePlus, en yeni sınırlı üretim modeli OnePlus 8T Cyberpunk Edition’ı duyurmakla yetindi ve ne bir resmi açıklama paylaşarak ne de tanıtım videosunda cihazın standart OnePlus 8T’den farkını ortaya koyan bir bilgi paylaşmadı.

Dürüst olmak gerekirse OnePlus 8T Cyberpunk Edition’ın donanım özellikleri bakımından orijinal OnePlus 8T’den farklı olması beklenmiyor. Muhtemelen cihaz, asıl farkını dış tasarımında gösterecek ve sarı ve parlak tasarım çizgileri ile karşılaşacağımızı tahmin etmek zor değil.

Uzun zamandır ha geldi ha geliyor diye beklediğimiz ve çıkışı daha önce defalarca ertelenen Cyberpunk 2077, bir son dakika ertelemesi gerçekleşmediği takdirde 19 Kasım’da oyuncularla buluşacak. OnePlus ise 14 Kasım itibarıyla OnePlus 8T Cyberpunk Edition’ı ön siparişe açacak.

Şimdilik OnePlus 8T Cyberpunk Edition’ın nasıl bir fiyat etiketine sahip olacağını bilmiyoruz ancak sınırlı üretim bir modelin orijinal modelden daha pahalı olacağını tahmin etmek zor değil. Bununla birlikte Cyberpunk 2077, PC için 249 TL, PS4 için 459 TL, Xbox One için 468 TL fiyat etiketine sahip.

OnePlus 8T Cyberpunk Edition tanıtım videosu