Gücünü Qualcomm Snapdragon 865’ten alan 120 Hz ekranlı OnePlus 8T, piyasaya sürüldü. Yeni cihaz, donanım özellikleriyle amiral gemisi katili sıfatını OnePlus’a yeniden kazandıracak gibi duruyor. Cihaz, ilk başta Hindistan pazarına çıkış yapacak.

Apple, Samsung gibi üreticilerin pahalı amiral gemilerine daha uygun fiyatlı olarak rakip olan Çinli üretici OnePlus, yeni akıllı telefonu OnePlus 8T’yi piyasaya sürdü. 120 Hz ekran, 65 W hızlı şarj gibi dikkat çekici özelliklere sahip telefon, 42.999 rupiden (4.640 TL) başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

OnePlus 8’in pek çok donanım özelliğini alıp üstüne ekleyen 8T, Qualcomm’un en güçlü yonga seti Snapdragon 865’e sahip. Bunun dışında 120 Hz yenileme hızına sahip 6,55 inçlik FHD+ Fluid AMOLED bir ekranla gelen OnePlus 8T, 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı ve 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı seçenekleriyle satışa sunuluyor. Telefonun 8 GB + 128 GB seçeneği 42.999 rupi fiyat etiketine sahipken 12 GB RAM + 256 GB varyantı 45.999 rupiden satışa sunuluyor.

İlk başta Hindistan’da satışa sunulacak telefonun sonrasında küresel pazarda da kendine yer etmesi bekleniyor. Ürettiği telefonlarla “amiral gemisi katili” olarak anılan OnePlus, yeni telefonuyla da bu ününü koruyacak gibi görünüyor.

OnePlus 8T kamera özellikleri

OnePlus’ın yeni akıllı telefonu 8T’de OIS, EIS ve ƒ/1,7 diyafram aralığına sahip 48 MP Sony IMX586 birincil sensörle birlikte dörtlü arka kamera kurulumu yer alıyor. Telefonun arkasında bu ana sensöre ek olarak 16 MP ultra geniş açılı sensör, 3 cm odak uzaklığına sahip 5 MP makro lens ve 2 MP monokrom lens bulunuyor. 30 FPS’de 4K video kaydı yapabilen telefonun ön tarafında ise 32 MP çözünürlüğe sahip Sony IMX471 sensörü bulunuyor.

OnePlus 8T teknik özellikleri