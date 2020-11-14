Çin merkezli teknoloji üreticisi OnePlus'ın önümüzdeki yılın ilk yarısında tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi OnePlus 9'un render görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre üçlü arka kamera kurulumuyla gelecek olan akıllı telefon, ön tarafta ise tek bir kameraya sahip olacak.

Son dönemlerin en dikkat çeken akıllı telefon üreticilerinden OnePlus, bu yılın son amiral gemisi modeli OnePlus 8T'yi geçtiğimiz ekim ayının ortalarında piyasaya sürmüştü. Yeni amiral gemisinin piyasaya sürülmesinden sadece birkaç gün sonra, serinin bir sonraki telefonu olması beklenen OnePlus 9'la ilgili iddialar ortaya çıkmaya başladı.

Önceki söylentilerde, yeni amiral gemisi serisinde OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro olmak üzere iki akıllı telefonun yer alacağı ve bu cihazların önümüzdeki yılın nisan ayında piyasaya sürüleceği iddia ediliyordu. Şimdiyse OnePlus 9'un tasarımını gösteren ilk render görüntüleri ortaya çıktı.

OnePlus 9 render görüntüleri ortaya çıktı:

91mobiles tarafından paylaşılan render görüntüleri, telefonun tasarımıyla ilgili bazı önemli ayrıntıları ortaya koyuyor. Bu noktada kaynaktan edinilen bilgilere göre 6,55 inçlik delikli bir panel içeren akıllı telefon, OnePlus 8T'den daha büyük bir ekrana sahip olacak. Bununla birlikte görüntülerden anladığımız kadarıyla ekranın sol üst köşesine yerleştirilmiş tek bir ön kamera bulunacak. Daha önceki raporlarda iddia edilen 144 Hz ekran yenileme hızının aksine cihazda 120 Hz'lik panel kullanılacağı da doğrulandı.

Telefonu arka tarafa çevirdiğimizdeyse sol üst köşeye dikey bir şekilde yerleştirilmiş üçlü arka kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kameralardan ikisinin boyutunun üçüncü sensöre kıyasla daha büyük olacağını ve kameraların hemen yanında bir LED flaş bulunacağını da görebiliyoruz.

Donanım tarafına bakacak olursak OnePlus 9 serisinin gücünü 5 nm üretim sürecinden çıkan Snapdragon 875 yonga setinden alması, kutudan 65 W hızlı şarj desteğine sahip şarj cihazı ve Android 11 tabanlı OxygenOS kullanıcı arayüzüyle birlikte çıkması bekleniyor.