OnePlus, geçtiğimiz günlerde en gelişmiş işlemciye ve üst düzey kameraya sahip olan OnePlus 13'ü Çin'de satışa sunmuştu. Daha uygun fiyatlı bir amiral gemisi telefon almak isteyenler için ise firmanın Ace 5 serisi üzerinde çalıştığı iddia edildi.
Kulislerde dolaşan söylentilere göre Ace 5 serisi telefonlarda, bu yılın amiral gemisi modellerde gördüğümüz Snapdragon 8 Gen 3 işlemciler yer alacak. Ace 5 Pro'da ise Snapdragon 8 Elite işlemci yer alacak. Dünyaca ünlü teknoloji muhbiri Digital Chat Station da son paylaşımlarında bu iddiaları destekledi.
OnePlus Ace 5 serisinin olası özellikleri
|Ekran
|6.78 inç düz 8T OLED (BOE X2 panel)
|Çözünürlük
|1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı
|İşlemci
|Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti
|RAM
|16GB’a kadar LPDDR5x
|Depolama
|512 GB’a kadar UFS 4.0
|Batarya Kapasitesi
|6,300mAh – 6,500mAh (muhtemelen 6,000mAh üzerinde)
|Şarj
|100W hızlı şarj desteği
|Ön Kamera
|16 MP
|Arka Kamera
|Üçlü Kamera: 50 MP (ana) + 8 MP + 2 MP
|Beklenen Çıkış Tarihi
|Kasım veya Aralık 2024 (Çin için)
Şu anda Realme GT 7 Pro, 3599 yuan (17 bin 388 TL) ile en ucuz Snapdragon 8 Elite işlemciye sahip akıllı telefon konumunda bulunuyor. OnePlus Ace 5 Pro'nun ise daha da ucuz olacağı belirtiliyor. Temel pro modelin fiyatının 3300 yuan (15 bin 946 TL) olması bekleniyor. Bu model küresel pazarlarda OnePlus 13R adıyla piyasada olacak.