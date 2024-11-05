OnePlus, amiral gemisi özelliklerine sahip uygun fiyatlı model Ace 5 üzerinde çalışıyor.

OnePlus, geçtiğimiz günlerde en gelişmiş işlemciye ve üst düzey kameraya sahip olan OnePlus 13'ü Çin'de satışa sunmuştu. Daha uygun fiyatlı bir amiral gemisi telefon almak isteyenler için ise firmanın Ace 5 serisi üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Kulislerde dolaşan söylentilere göre Ace 5 serisi telefonlarda, bu yılın amiral gemisi modellerde gördüğümüz Snapdragon 8 Gen 3 işlemciler yer alacak. Ace 5 Pro'da ise Snapdragon 8 Elite işlemci yer alacak. Dünyaca ünlü teknoloji muhbiri Digital Chat Station da son paylaşımlarında bu iddiaları destekledi.

OnePlus Ace 5 serisinin olası özellikleri

Ekran 6.78 inç düz 8T OLED (BOE X2 panel) Çözünürlük 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti RAM 16GB’a kadar LPDDR5x Depolama 512 GB’a kadar UFS 4.0 Batarya Kapasitesi 6,300mAh – 6,500mAh (muhtemelen 6,000mAh üzerinde) Şarj 100W hızlı şarj desteği Ön Kamera 16 MP Arka Kamera Üçlü Kamera: 50 MP (ana) + 8 MP + 2 MP Beklenen Çıkış Tarihi Kasım veya Aralık 2024 (Çin için)

Şu anda Realme GT 7 Pro, 3599 yuan (17 bin 388 TL) ile en ucuz Snapdragon 8 Elite işlemciye sahip akıllı telefon konumunda bulunuyor. OnePlus Ace 5 Pro'nun ise daha da ucuz olacağı belirtiliyor. Temel pro modelin fiyatının 3300 yuan (15 bin 946 TL) olması bekleniyor. Bu model küresel pazarlarda OnePlus 13R adıyla piyasada olacak.