OnePlus Nord Buds 3 Pro ve Watch 2R Duyuruldu

OnePlus, Milano'daki etkinliğinde yeni OnePlus Nord Buds 3 Pro ve Watch 2R'ı tanıttı.

OnePlus, İtalya'da gerçekleştirdiği etkinlik ile birlikte Nord 4 ekosistemindeki yeni cihazlarını tanıtırken bu cihazlar arasında en çok dikkat çeken ürünler arasında OnePlus Watch 2R ve Buds 3 Pro göze çarptı.

OnePlus Watch 2R özellikleri

OnePlus Watch 2R, martta satışa çıkan Watch 2'nin modifiyeli versiyonu olarak karşımıza çıktı. Bu modelin Çin versiyonu ise OnePlus Watch 2 (eSIM) olarak satışta olsa da global pazarlara çıkan modellerde eSIM desteği bulunmuyor.

Yeni akıllı saatin çerçevesi güncellenirken yan tarafında ise iki yuvarlak düğme bulunduğu görülüyor. Yeni model, alüminyum çerçeve sayesinde sadece 37 gramlık ağırlıkla geliyor ve Watch 2'den %25 daha hafif. 1,43 inçlik AMOLED ekrana sahip olan akıllı saat Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 işlemciye, 2GB RAM ve 32GB depolamaya sahip. Android Wear OS 4 işletim sistemiyle gelen akıllı saat daha gelişmiş batarya performansı sunuyor. Akıllı saatte çift band GPS, nabız, kan oksijen seviyesi takibi, uyku ve stres takibi özelliği bulunuyor.

OnePlus Nord Buds 3 Pro

OnePlus Nord Buds 3 Pro, 12,4mm dinamik sürücülere sahip ve Bluetooth 5.4 bağlantıya sahip. SBC ve AAC kodek desteği ve elle ayarlanabilir EQ ile geliyor. Aktif ses engelleme teknolojisine sahip olan cihaz 49dB ses engelleyebiliyor.

Kulaklık ayrıca IP55 su ve toz geçirmezlik sertifikasına da sahip. 440mAh batarya ile gelen kulaklık, 44 saate varan dinleme süresi sunuyor. Kulaklığın yıldızlı siyah ve yumuşak zümrüt adlı iki farklı renk seçeneği bulunuyor.