OnePlus, Nord 3 modelinin yerini alacak metal çerçeveli fiyat/performans telefonu OnePlus Nord 4'ü tanıttı.

İtalya'da Milano'da bir etkinlik düzenleyen OnePlus, bu etkinlikte yeni OnePlus Nord 4 modelini de tanıtmayı ihmal etmedi. Nord 3'ün halefi olan model, bir önceki nesil ile kıyaslandığında önemli geliştirmelere de sahip olmasıyla dikkat çekti. Öyle ki OnePlus Nord 4, iki nesil kadar önce çıksaydı bir amiral gemisi olurdu.

OnePlus Nord 4, Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisi, metal çerçeveleri ve sadece 0,8 mm'lik inceliği ile dikkatleri üzerinde topladı. 1,5K çözünürlüğe sahip 6,5 inç büyüklüğündeki ekranda kıvrım bulunmadığı da görülebiliyor. Ekranın üst orta kısmında kamera deliği yer alıyor. Arkada ise çift kameralı bir sistem bizleri karşılıyor.

OnePlus Nord 4'ün özellikleri

Ekran 6,5 inç 120Hz AMOLED, 2150 nit İşlemci Snapdragon 7+ Gen 3 Arka Kamera 50MP + 8 MP geniş açı Ön Kamera 16 MP RAM 8GB/12GB/16GB Depolama 128GB/256GB/512GB Batarya 5500 mAh, 100W hızlı şarj

OnePlus Nord 4 belki bir amiral gemisi katili değil ancak fiyat/performans anlamında pek çok kişinin beklentilerini karşılayabilecek bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca bu modelde görüntülerden nesne silme, sesli mesajları özetleme gibi yapay zekâ araçları da yer alıyor.

OnePlus Nord 4 fiyatı