OxygenOS 11'in Zen Modu Android 10 Telefonlara Geliyor

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, OxygenOS 11'in yenilenen Zen Modu'nu Android 10 tabanlı akıllı telefonlarına getiriyor. Böylece kullanıcılar, eski model akıllı telefonlarında da Zen Modu deneyimini yaşayabilecekler.

Son dönemlerin en formda akıllı telefon üreticilerinden olan OnePlus, OxygenOS 11 güncellemesi ile birlikte yeniden tasarladığı Zen Modu özelliğini, Android 10 tabanlı cihazları için de kullanıma sunmaya başladı. Böylece kullanıcılar, OxygenOS 11'in yenilenen Zen Modu özelliğini eski telefonlarında da kullanabilecek.

İlk olarak OnePlus 7 serisiyle birlikte hayata geçirilen Zen Modu, genel anlamda kullanıcıları sanal dünyadan koparıp akıllı telefon bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Telefonlarını yoğun şekidle kullanan ve dış dünyayla bağlantısı minimum olan kullanıcıları hedefleyen bu özellik aktif edildiği andan itibaren telefondaki birçok işlev devre dışı kalıyor.

OnePlus Zen Modu nedir?

Kısa süreli kafa dinlemeleri için bir tür rahatsız etme modu olan Zen Modu aktif duruma getirildiğinde telefondaki tüm işlevler devre dışı bırakılıyor ve kullanıcılar herhangi bir bildirim alamıyor. Bu mod aktifken kullanıcılar çağrı almaya veya fotoğraf çekmeye devam edebiliyorlar ancak çekilen fotoğrafa göz atmak için galeriye ulaşamıyorlar.

Sadece acil aramalar yapabileceğiniz bu mod, aktif edildikten sonra hiçbir şekilde devre dışı bırakılamıyor. Telefon kapatıp açılsa dahi ayarlanan sürenin geçmesi gerekiyor. Çinli şirket, bu sayede kullanıcıların gerçek dünyayla daha güçlü bağlar kurmasını ve sorumluluklarını yerine getirmesini hedefliyor.

OxygenOS 11 ile Zen Modu'nun tasarımı da yenilendi:

OnePlus, OxygenOS 11 kullanıcı arayüzüyle beraber Zen Modu'nda da değişikliklere gitti. Özellikle tasarım anlamında büyük değişiklikler yapan şirket, tasarımın yanında birkaç yeni özelliği de Zen Modu'na ekleyerek kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor.

Zen Modu'na eklenen bu yeni özellikler ile birlikte artık 'sanal odalar' oluşturarak arkadaşlarınızı davet edebilir, meditasyon deneyiminize yardımcı olması için farklı temalar ayarlayabilirsiniz. Ayrıca gün içerisindeki "Zen anlarınızı" kaydedebilir ve daha sonra gözden geçirebilirsiniz.