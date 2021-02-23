Microsoft Office programları arasında en popüler olanlardan biri olan sunu hazırlama programı Microsoft PowerPoint’i hiçbir ücret ödemeden, çevrimiçi olarak kullanabilirsiniz. Online PowerPoint hakkında bilmeniz gerekenleri, standart PowerPoint ile aralarındaki farkları ve nasıl kullanabileceğinizi tüm detaylarıyla anlattık.

Öğrenciler, yöneticiler, beyaz yakalılar ve daha aklınıza gelebilecek herkes hayatının bir döneminde birkaç kez ya da düzenli olarak sunu hazırlar. Sunu hazırlamak ciddi bir meseledir çünkü sunu ne kadar etkileyici olursa başarılı olma şansınız da o kadar artar. Bu nedenle pek çok kullanıcı uzun yıllardır Microsoft Office programlarından biri olan PowerPoint ile sunu hazırlıyor.

PowerPoint, Microsoft 360 paketi kapsamında ücretli olarak kullanıcılara sunulan bir program. Ancak Microsoft’un herhangi bir ücret ödemeden kullanabileceğiniz bir de online Office hizmeti bulunuyor. Bu hizmet dahilinde online PowerPoint de var. Online PowerPoint hizmetini hem ücretsiz olarak hem de herhangi bir kurulum yapmadan, çevrimiçi olarak herhangi bir cihazda kullanabilirsiniz. Detaylara gelin yakında bakalım.

Online PowerPoint nedir?

Online PowerPoint, sevilen Microsoft Office sunu hazırlama programlarından PowerPoint’i ücretsiz ve çevrimiçi olarak dilediğiniz cihazda kullanmanızı sağlayan bir Microsoft hizmetidir. Microsoft Online Office hizmetlerinden biri olan online PowerPoint kullanabilmek için yalnızca bir internet bağlantısına ve Microsoft hesabına ihtiyacınız var.

Online PowerPoint nasıl kullanılır?

Adım #1: Buradan Online Office internet sitesini açın.

Buradan Online Office internet sitesini açın. Adım #2: Microsoft hesap bilgilerinizle giriş yapın. Eğer Microsoft hesabınız yoksa bir tane oluşturun.

Microsoft hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Soldaki program sütunundan PowerPoint butonuna tıklayın.

Soldaki program sütunundan PowerPoint butonuna tıklayın. Adım #4: Yeni bir PowerPoint sunu dosyası oluşturmak için Yeni Boş Sunu seçeneğine tıklayın.

Yeni bir PowerPoint sunu dosyası oluşturmak için Yeni Boş Sunu seçeneğine tıklayın. Adım #5: Online PowerPoint hizmetini dilediğiniz gibi kullanmaya başlayabilirsiniz.

İlk kez online PowerPoint kullanıyorsanız yukarıdaki adımları izleyerek bir başlangıç yapabilirsiniz. Karşıya Yükle ve Aç seçeneği ile cihazınızda yüklü olan PowerPoint dosyalarınızı çevrimiçi olarak açabilir, düzenleyebilir ve dilediğiniz şekilde paylaşabilirsiniz. Yaptığınız değişiklikler OneDrive üzerine kaydedilecektir.

Online PowerPoint ile bildiğimiz PowerPoint farkları nelerdir?

Online PowerPoint yazdırma seçenekleri çok daha sınırlı.

Konuşmacı Notları özelliği online PowerPoint’te daha az etkili.

Kılavuzlar ve Cetveller online PowerPoint’te yeterli değil.

Izgara hizalama özelliği online PowerPoint’te oldukça genel bir kullanım sunuyor.

Online PowerPoint’te görünüm seçenekleri oldukça sınırlı.

Online PowerPoint’te slayt düzenleme için tek seçeneğiniz Normal Görünüm’dür.

tek seçeneğiniz Normal Görünüm’dür. Sunucu Görünümü online PowerPoint’te kullanılamıyor, yalnızca Slayt Gösterisi Görünümü’ne ulaşabilirsiniz.

Online PowerPoint şifre korumalı PowerPoint dosyalarını desteklemiyor.

Yazı tipi, paragraf düzenleme, çizim ekleme işlemleri aynıdır.

çizim ekleme işlemleri aynıdır. Medya, resim, tablo ekleme işlemleri aynıdır.

Sunu teması değiştirme, slayt boyutu düzenleme, arka plan biçimlendirme işlemleri aynıdır.

Geçiş, animasyon ve biçim işlemleri aynıdır.

SmartArt tasarım düzenleme işlemleri aynıdır.

işlemleri aynıdır. Online PowerPoint dosyalarınıza her yerden ulaşabilir, kolayca paylaşabilir ve sitenize ya da blogunuza ekleyebilirsiniz.

Online PowerPoint üzerinden dosyalarınızı e-posta adresi ile ya da farklı yollardan diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Paylaştığınız online PowerPoint dosyalarını düzenlenmek ya da yalnızca görüntülenmek üzere ayarlayabilirsiniz.

ayarlayabilirsiniz. Online PowerPoint dosyalarını PDF ya da ODP olarak cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Online PowerPoint dosyalarınız otomatik olarak OneDrive’a kaydedilir, değişiklikler kolayca geri alınabilir, masaüstü PowerPoint’te kolayca açılabilir.

Microsoft Office yüklü olmayan cihazlarda da çevrimiçi olarak PowerPoint dosyalarını görüntüleyebilirsiniz.

çevrimiçi olarak PowerPoint dosyalarını görüntüleyebilirsiniz. Hazır sunu tasarımlarına online PowerPoint üzerinden de ulaşabilirsiniz.

Tüm PowerPoint dosyalarını online PowerPoint’te açabilirsiniz.

Online PowerPoint ile masaüstü PowerPoint arasındaki farkları incelediğimiz zaman tüm temel özelliklerin birebir aynı olduğunu ancak bazı kullanım kolaylıklarının online hizmette sınırlı olduğunu görüyoruz. Online PowerPoint hizmeti ücretsiz ve kolay ulaşılabilir olması ile dikkat çekiyor.

Online PowerPoint kullanılır mı?

Eğer kullanmakta olduğunuz bir Microsoft 360 aboneliği varsa iptal ettirmeyin çünkü masaüstü versiyona alıştıysanız Online PowerPoint hizmeti bazı noktalarda yeterli gelmeyebilir. Ancak hem online hem de masaüstü versiyonu bir arada kullanarak hazırladığınız dosyaları bir harici depolama aygıtı ile taşıma zahmetinden kurtulmuş olursunuz.

Online PowerPoint ile neredeyse masaüstü versiyonda olduğu kadar kusursuz sunu dosyaları hazırlayabilirsiniz. Bazı kullanım kolaylıklarına online hizmette ulaşamıyorsunuz ancak bu durum kullanıcı önünde büyük engeller yaratmayacaktır. Çünkü temel özelliklerin neredeyse tamamı Online PowerPoint’te de kullanılabilir durumda.

İş hayatınız için düzenli olarak sunu dosyaları hazırlamanız gerekiyorsa Online PowerPoint bazı durumlarda sorun yaratabilir. Örneğin, 5 GB depolama alanı yeterli gelmeyebilir ya da alışık olduğunuz özellikleri online hizmette bulamayabilirsiniz. Ancak hazırlayan değil sunu dosyası inceleyen taraftsaysanız ya da yalnızca temel özelliklerle başarılı bir sunu dosyası oluşturacağınızı düşünüyorsanız Online PowerPoint tam size göre.

Online Office hizmeti genel olarak oldukça başarılı görünüyor. Standart kullanıcının neredeyse tüm Office ihtiyaçlarını karşılıyor. Elbette, profesyonel anlamda bazı özelliklerinin yetersiz gelebileceğini tekrar etmekte yarar var ancak günlük kullanım için son derece kullanışlı.

Online PowerPoint hizmetinin öne çıkan en önemli noktası ise elbette ücretsiz olması. Yalnıza online PowerPoint değil, tüm Microsoft Online Office programları ücretsiz. Microsoft 360 aboneliğine geçmek istemeyenler, dosyalarına çevrimiçi olarak farklı cihazlardan kolayca ulaşmak isteyenler, hızlı paylaşım yapmak isteyenler ve online hizmetlerin temel özellikleri bana yeter de artar diyenler için online PowerPoint son derece iş yarar olacaktır.

Online PowerPoint nedir, nasıl kullanılır, masaüstü PowerPoint ile farkları nelerdir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve hizmetin öne çıkan özelliklerini anlattık. Online PowerPoint ücretsiz olmasının yanı sıra çevrimiçi olarak her yerden ulaşılabilir olmasıyla da dikkat çeken bir hizmet.