Office programı denilince ilk akla gelenlerden biri olan Microsoft Word’ü herhangi bir ücret ödemeden, üstelik cihazınıza indirmeden kullanmanızı sağlayan bir online Word hizmeti bulunuyor. Online Word ile metin dosyalarınızı açabilir, yeni dosyalar oluşturabilir ve var olan dosyalar üzerinde düzenlemeler yapabilirsiniz.

Office programları söz konusu olduğu zaman neredeyse herkesin aklına ilk olarak Microsoft Office programları gelecektir. Microsoft 360 isimli bir paket ile kullanıcılarına ücretli olarak sunulan bu programları bazı kullanıcılar seve seve ücretini ödeyerek kullanıyor, bazıları ise kaçak yazılım gibi tehlikeli ve yasadışı yollara başvuruyorlar. Kaçak yazılım kullanmanın bir suç olduğunu yeniden belirtmekte yarar var.

Peki, ‘ben o kadar sık Office programı kullanmıyorum neden o kadar para vereyim?’ diyen kullanıcılar ne yapmalı? Microsoft bu kullanıcıları da düşündü ve tüm Office programlarını neredeyse yazılımların bire bir özellikleri ile kullanabilecekleri bir hizmet olan online Office sistemini hayata geçirdi. Online Word başta olmak üzere tüm bu hizmetleri kullanmak ücretsiz. Üstelik ihtiyacınız olan tek şey internet bağlantısı.

Online Word nasıl kullanılır?

Adım #1: Buradan Online Office internet sitesini açın.

Buradan Online Office internet sitesini açın. Adım #2: Microsoft hesap bilgilerinizle giriş yapın. Eğer Microsoft hesabınız yoksa bir tane oluşturun.

Microsoft hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Soldaki program sütunundan Word butonuna tıklayın.

Soldaki program sütunundan Word butonuna tıklayın. Adım #4: Yeni bir Word dosyası oluşturmak için Yeni Boş Belge seçeneğine tıklayın.

Yeni bir Word dosyası oluşturmak için Yeni Boş Belge seçeneğine tıklayın. Adım #5: Online Word hizmetini dilediğiniz gibi kullanmaya başlayabilirsiniz.

Yukarıdaki adımlar ilk kez online Word kullanacak olanlar için temel başlangıç adımlarıdır. Online Office sayfasını açtıktan sonra Karşıya Yükle ve Aç seçeneği ile ban Word dosyalarını da buradan açabilir, görüntüleyebilir, düzenleyebilir, farklı platformlarda paylaşabilir ve yeniden cihazınıza indirebilirsiniz.

Online Word ve bildiğimiz Word farkları nelerdir?

Anahat, taslak, yan yana görüntüleme gibi görünümler online Word’de yoktur.

Kılavuz çizgiler ve cetveller online Word’de yoktur.

Şifreli dosyalar online Word’de açılmaz.

Değiştirme parolalı bir belge online Word’de açılır ancak düzenlenmez.

Dökümana eklenen resimler online Word’de metin ile eşleştirilerek biçimlendirilir.

Online Word’de stil oluşturma ya da değiştirme işlemleri yapılamaz.

Online Word’de tema, sayfa rengi, filigran görüntülenebilir ancak dökümana eklenemez.

Birlikte yazma işlemi online Word’de desteklenir.

Online Word’de sözlük ve eş anlamlılar sözlüğü yoktur.

Tablolar ve köprüler online Word’de yapılandırılamaz.

online Word’de yapılandırılamaz. Online Word’de ekran görüntüsü oluşturamazsınız.

Şekiller, grafikler, metin kutuları, SmartArt, WordArt gibi görseller online Word’de görüntülenir, silinir ancak üzerinde değişiklik işlemi yapılamaz.

ancak üzerinde değişiklik işlemi yapılamaz. Üstbilgiler, altbilgiler, dipnotlar ve sonnnotlar online Word’de görüntülenir, düzenlenir ancak satır içinde görüntülenmez.

Online Word’de izlenen değişiklikler özelliği vardır.

Online Word’de otomatik düzeltme aracı vardır.

Yazı tipi biçimlendirme işlemleri aynıdır.

işlemleri aynıdır. Paragraf biçimlendirme işlemleri aynıdır.

Numaralandırma ve madde işareti ekleme işlemleri aynıdır.

Sayfa boyutu düzenleme işlemleri aynıdır.

işlemleri aynıdır. Bul ve Değiştir işlemleri aynıdır.

Satır kesme, sayfa sonu, sütun ve satır oluşturma işlemleri aynıdır.

Genel olarak özetlemek gerekirse; online Word üzerinden her türlü metin dosyasını görüntüleyebiliyorsunuz ancak her özellik üzerinde düzenleme yapamıyorsunuz. Düzenleme yapılmayan alanlar genel olarak görseller. Bu nedenle standart kullanıcının önüne büyük engeller koymayacaktır.

Online Word her şey için kullanılır mı?

Microsoft’un normal şartlarda Microsoft 360 paketi ile kimilerine göre oldukça yüksek sayılabilecek bir ücret ödeyerek kullanım izni verdiği Office programlarını online olarak bu şekilde kullanıma sunması öncelikle gerçekten takdir edilmesi gereken bir hizmet. Peki, online Office hizmeti gerçekten işe yarar mı?

Online Word ve masaüstü Word, yani kullanıcıların alışık olduğu standart Word arasındaki farkları incelediğimiz zaman sade bir metin dosyası, bir döküman hazırlamak için kullanıcının önünde büyük bir engel olmadığı görülüyor. Süslerden, renklerden, düzenlenebilir görsellerden oluşmayan bir metin dosyası online Word üzerinden başarılı bir şekilde oluşturulabilir.

Elbette, bazı kullanıcılar masaüstü Word üzerinden neredeyse bir sunum dosyasına yakışır düzenlemeler yapmaya alışık olabilirler. Böyle bir durumda online Word, kullanıcıların isteklerini tam olarak karşılayamayabilir. Ancak bu durumda diğer online Office programları kullanıcıların yardımına koşacaktır.

Online Word hizmetinin öne çıktığı en önemli nokta ise her türlü metin dosya formatını açabiliyor olması. Öyle ki masaüstü Word versiyonunun bazen açamadığı dosya formatlarını bile açabiliyor. Eğer daha çok metin dosyası açma ve görüntüleme alışkanlığı olan bir kullanıcıysanız online Word sizi ücretli bir Microsoft 360 aboneliğinden kurtaracaktır.

Online Word hizmetinin diğer öne çıkan özellikleri ise ücretsiz olması, herhangi bir cihazda kurulum olmadan yalnızca internet tarayıcısı üzerinden çalışabilmesidir. OneDrive’da yedeklenen Word dosyaları internet bağlantısı olan her cihazda açılabilir. Böylece önünüzde sınırsız paylaşım seçenekleri doğar. Yani harici depolama aygıtları ile bir yerden bir yere metin dosyası taşıma günleriniz sona erer.

Yalnızca online Word olarak değil, geniş bir Microsoft ekosistemi olarak düşündüğümüz zaman kullanıcı alışkanlarınıza uygun ise online Word ve diğer online Office hizmetleri hayat kurtarıcı olacaktır. Ücretsiz ve her yerden ulaşılabilen dosyalar kimin hayali değil ki?

Sizin için online Word nedir, nasıl kullanılır, standart Word ile farkları nedir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve hizmetin öne çıkan özelliklerini anlattık. Online Word gibi hizmetler giderek her şeyin sanal dünyada yaşandığı günümüz koşullarında kullanıcıları pek çok angaryadan kurtaracaktır. Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.