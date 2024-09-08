OnlyFans'in 2023'teki kazançları açıklandı. Şirketin gelirleri ve kullanıcı sayısı ciddi artış gösterdi. İçerik üreticileri ise geçen sene 5,3 milyar dolar kazanç elde etti.

2016 yılında kurulan ve içerik üreticilerinin para kazanmasını sağlayan OnlyFans, son yıllarda ciddi anlamda popülerleşmişti. En çok da 18+ içerik üretenlerin kazandığı bir platform olarak biliniyordu. Şimdi ise şirketin 2023 kazançları ortaya çıktı.

Birleşik Krallık’ta düzenleyicilerle paylaşılan bir belge, OnlyFans’deki brüt ödemelerin geçen yıl 6,63 milyar doların üzerine çıktığını gösterdi. Bu da 2022’deki 5,5 milyar dolara kıyasla %19’luk bir artış yaşandığı anlamına geliyor. Yalnızca 42 tam zamanlı çalışanı olan şirketin net gelirlerinin ise 1,31 milyar dolar olduğu görüldü.

İçerik üreticileri 5,32 milyar dolar kazandı

En çok merak edilen konulardan olan içerik üreticilerinin kazancı da ortaya çıktı. Buna göre platformda içerik üreten kullanıcılar, 2023 boyunca tüm kesintiler sonrası 5,32 milyar dolarlık gelir elde etti.

Kullanıcı sayısında da devasa bir büyüme mevcut. Öyle ki 2023 sonu itibarıyla OnlyFans’e kayıtlı kullanıcıların sayısı %28 artarak 305 milyona ulaştı. Para kazanana aktif içerik üreticilerinin sayısı ise %29 yükselme ile 4,12 milyona çıktı.

Bunun yanı sıra kazançlar, şirketin milyarder sahibi Leonid Radvinsky’ye de yaradı. 2018’de OnlyFans’i satın alan 42 yaşındaki iş insanı, 2023’te OnlyFans’ten 472 milyon dolar kazanç elde etti. Radvinsky’nin net servetinin şu anda 3 milyar dolar civarında olduğu düşünülüyor.