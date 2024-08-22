Yeni bir araştırma, sosyal medyanın insanların alışveriş alışkanlıkları üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi. Sonuçlara göre birçok insan, ihtiyaçları olmadıkları hâlde sosyal medyada gördükleri ürünleri alıyorlar.

Günümüzde sosyal medya hayatımızda çok önemli bir yer ediniyor. Hâliyle bu durum, alışveriş alışkanlıklarımızı ciddi şekilde etkileyebiliyor. Hiç ihtiyacımız olmayan bir şeyi sırf sosyal medyada gördük diye alabiliyoruz. Yeni bir araştırma da bu konudaki ilginç verileri bizlerle buluşturuyor.

WalletHub tarafından gerçekleştirilen anket, insanların %74’ünün sosyal medyadan ihtiyacı olmadıkları hâlde ürünler satın aldığını gösterdi. Bu da platformların alışverişi nasıl etkilediğini gözler önüne serdi.

%63 oranında insan sosyal medyadan aldıkları üründen pişman oldu

Bunun yanı sıra veriler, ihtiyacı olmadığı hâlde sosyal medyadan bir şeyler satın alan insanların %63’ünün yaptıkları alışverişten pişman olduklarını ortaya koydu. Tabii bu durumda dolandırıcılıkların da etkisi var.

Öyle ki %18’lik bir oran dolandırıcılıklara vurgu yapmış. Sosyal medyada bir reklam gördüklerini, ürünün ve sitenin gerçekçi olduğunu ancak en sonunda siparişlerinin sahte olduğunu anladıklarını belirtmişler.

Katılımcılardan %20’lik bir kısım aldıkları ürünün “harika” olduğunu belirtti. %40’ı reklamda gösterildiği gibi olduğunu söylerken %22’si ise aldıkları ürünleri “gereksiz” olarak nitelendirdi. Anketin haziran ayında 200'den fazla insan üzerinde gerçekleştirildiğini ekleyelim.

Kısacası bu araştırma, sosyal medyanın üzerimizdeki farklı bir etkisini gözler önüne seriyor. Artık ihtiyacımız olmasa bile düşünmeden o ürünü sosyal medyadan alabiliyoruz. Sonuçlar da bunun pek iyi sonuçlar vermediğini ortaya koyuyor.