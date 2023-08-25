Yetişkin içerik platformu OnlyFans ile ilgili kullanıcı istatistikleri açıklandı. Platform, 2022 yılında gelirlerini artırdı. Ayrıca içerik üreticilere ödenen para, içerik üretici sayısı ve kullanıcı sayısı da yükseldi.

OnlyFans... Son dönemlerin en tartışmalı sosyal ağlarından bir tanesi. Müstehcen içeriklerin yer aldığı platform, kimileri tarafından "ahlaksızlık" olarak nitelendirilse de kimileri için büyük bir gelir kaynağı haline geldi. Platformun sahibi olan Fenix ​​International tarafından yapılan son açıklamalar, platformun her geçen gün biraz daha büyümeye devam ettiğini gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz yıla ilişkin mali durum raporunu paylaşan Fenix ​​International, abonelik sistemi kapsamında yetişkin içeriklere ulaşılan platformun hem kullanıcı hem de içerik üretici sayısında artış olduğunu ortaya koydu. Fenix ​​International, OnlyFans sayesinde içerik üreticilere verdiği ödemeler dışındaki gelirlerini yüzde 17 artırarak 1 milyar doların üstüne çıkarmayı başardı. Buna paralel olarak, şirketin kârlılığı da 2022'de artış gösterdi. Fenix ​​International, geçtiğimiz yıl için 404 milyon dolar net kâr bildirdi.

Onlyfans, içerik üretenlere sadece 1 yılda toplam 5,6 milyar dolar dağıttı

Yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz yıl boyunca OnlyFans'te içerik üreten fenomenlere, 5.6 milyar dolarlık ödeme yapıldı. Bu rakam, 2021 yılına kıyasla yüzde 17'lik artış olduğu anlamına geliyor. Platformun popülaritesi artmaya devam ederse, OnlyFans'te dönen paranın daha da artacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Fenix ​​International'ın açıklamasına göre OnlyFans'te içerik üretenlerin sayısı, 2022 yılında yüzde 47 artış gösterdi ve 3.2 milyon seviyesine ulaştı. Bununla birlikte, OnlyFans kullanıcı sayısı ise yüzde 27'lik artışla 238.8 milyon olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de yasaklı olan platform, açıklanan mali durum raporuyla da gündemde kendine yer bulmaya devam edecek gibi görünüyor.