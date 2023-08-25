OnlyFans... Son dönemlerin en tartışmalı sosyal ağlarından bir tanesi. Müstehcen içeriklerin yer aldığı platform, kimileri tarafından "ahlaksızlık" olarak nitelendirilse de kimileri için büyük bir gelir kaynağı haline geldi. Platformun sahibi olan Fenix International tarafından yapılan son açıklamalar, platformun her geçen gün biraz daha büyümeye devam ettiğini gözler önüne seriyor.
Geçtiğimiz yıla ilişkin mali durum raporunu paylaşan Fenix International, abonelik sistemi kapsamında yetişkin içeriklere ulaşılan platformun hem kullanıcı hem de içerik üretici sayısında artış olduğunu ortaya koydu. Fenix International, OnlyFans sayesinde içerik üreticilere verdiği ödemeler dışındaki gelirlerini yüzde 17 artırarak 1 milyar doların üstüne çıkarmayı başardı. Buna paralel olarak, şirketin kârlılığı da 2022'de artış gösterdi. Fenix International, geçtiğimiz yıl için 404 milyon dolar net kâr bildirdi.
Onlyfans, içerik üretenlere sadece 1 yılda toplam 5,6 milyar dolar dağıttı
Yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz yıl boyunca OnlyFans'te içerik üreten fenomenlere, 5.6 milyar dolarlık ödeme yapıldı. Bu rakam, 2021 yılına kıyasla yüzde 17'lik artış olduğu anlamına geliyor. Platformun popülaritesi artmaya devam ederse, OnlyFans'te dönen paranın daha da artacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Fenix International'ın açıklamasına göre OnlyFans'te içerik üretenlerin sayısı, 2022 yılında yüzde 47 artış gösterdi ve 3.2 milyon seviyesine ulaştı. Bununla birlikte, OnlyFans kullanıcı sayısı ise yüzde 27'lik artışla 238.8 milyon olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de yasaklı olan platform, açıklanan mali durum raporuyla da gündemde kendine yer bulmaya devam edecek gibi görünüyor.