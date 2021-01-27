Bless Mobile İsimli Oyun, iOS ve Android İçin Yayınlandı

Unreal Engine 4 motoruyla geliştirilen mobil oyun "Bless Mobile", iOS ve Android kullanıcılarının beğenisine sunuldu. MMORPG türündeki oyun, beş farklı kategorideki karakterlerle savaş dolu bir rol yapma deneyimi sunuyor. Geliştirici ekip, lansmana özel etkinlikler de düzenliyor.

Akıllı telefonlar ve konsollar için geliştirdiği oyunlarla bilinen Joycity, en yeni mobil oyunu Bless Mobile'ı iOS ve Android kullanıcılarının beğenisine sundu. Bir süredir oyuncular tarafından takdir edilen bir ön kayıt süreci geçiren Bless Mobile, artık tüm mobil oyunseverler tarafından deneyimlenebiliyor. MMORPG türündeki oyun, benzerlerine diş geçirmeyi başaracak gibi duruyor.

Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamalara göre Bless Mobile, Unreal Engine 4 motorunu kullanıyor. Bu da mobil oyunseverler için mümkün olan en iyi deneyimi sunuyor. Ayrıca oyun, Unreal Engine 4'ün sunduğu tüm genişletme imkanlarından yararlanıp, oyunseverlere ayrıntılarla dolu bir ortam oluşturmuş durumda. Oyuna artık herhangi bir bedel ödemeden sahip olabiliyorsunuz.

Bless Mobile oyununda karakter seçimi için, beş farklı kategori sunuluyor. Oyuncular, bu kategorilerdeki karakterlerden kendilerine en uygun olanı seçtikten sonra da karakterlerini derinlemesine özellikleriyle geliştirmeye başlıyorlar. Yapay zeka ya da gerçek oyunculara karşı gelerek savaşılacak rakiplere karşı elde edilecek üstünlük, karakterin geliştirilmesinin önünü açacak. Ayrıca oyuncular, kendilerine verilecek görevleri tamamlayarak da karakterlerini geliştirme imkanı yakalayacaklar.

Oyunun ön kayıt programına dahil olan oyuncular, Bless Mobile'ın lansmanıyla birlikte bazı özel avantajlardan faydalanabiliyorlar. Bu özel avantajlar arasında 500 altın ve özel bir karakter kemeri gibi şeyler bulunuyor. Ancak oyunla yeni tanışanları dışlamak isteyen geliştiriciler, oyunu erkenden indiren oyuncular için de çok sayıda etkinlik sunuyor. Bu etkinliklerde tamamlanacak görevler, ön kayıt dönemine dahil olan oyuncularla aradaki farkın kapatılmasını sağlayacak gibi görünüyor.

Bless Mobile'ın iOS sürümüne ulaşmak isterseniz burada, Android sürümüne ulaşmak isterseniz de burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.