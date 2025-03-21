Yeni Opel Grandland, hibrit, şarj edilebilir hibrit ve elektrikli olmak üzere üç motor seçeneğiyle Almanya’da satışa sunuldu.

Opel, Grandland'in yeni neslini sonunda görücüye çıkardı. Almanya’da satışa sunulan model, artık şarj edilebilir hibrit seçeneğiyle geliyor. Üstelik bu yeni Grandland, tamamen elektrikli altyapıya sahip ve üç farklı motor seçeneğiyle tercih edilebiliyor.

Opel, yeni Grandland modelini şarj edilebilir hibrit seçeneğiyle satışa sundu. İşte yeni Grandland modeli ile ilgili tüm ayrıntılar!

Opel Grandland modelinin özellikleri

Yeni Grandland’in, Opel’in elektrikli araçlar için geliştirdiği STLA Medium platformunu kullanan ilk model olduğu açıklandı. Araç; hibrit, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli olmak üzere üç farklı motor seçeneğiyle sunuldu. Grandland Hybrid’in 48 volt teknolojisiyle donatıldığı ve Almanya’da 36.400 euro başlangıç fiyatıyla satışa çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı. 195 beygir gücüne sahip Plug-in Hybrid versiyonunun ise 40.150 euro fiyat etiketiyle listelendiği, tamamen elektrikli Grandland Electric modelinin de 46.750 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi.

Aracın öne çıkan teknik detayları arasında 1.645 litreye kadar ulaşan bagaj hacmi, iç mekânda geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı ve Intelli-Lux HD far teknolojisi yer aldı. Opel, yeni nesil far sisteminde 50.000’in üzerinde LED bileşen kullanıldığını ve bu sistemin trafikteki diğer araçlara göre ışık şiddetini otomatik değil, hassas şekilde ayarladığını aktardı. Ayrıca farların, farklı sürüş koşullarında aydınlatma açısını da duruma göre değiştirdiği bilgisi paylaşıldı.

Grandland’de sunulan sürüş destek sistemleri arasında trafik işareti tanıma, akıllı hız uyarlama, çarpışma sonrası otomatik frenleme ve 360 derece görüş sağlayan kamera teknolojisi yer aldı. Opel, yeni nesil bilgi-eğlence ekranlarının yanı sıra baş üstü gösterge ekranı ve sadeleştirilmiş “Pure Mode” özelliğiyle sürücü odaklı bir kullanım deneyimi sunduğunu açıkladı.

Yeni Opel Grandland, hibrit versiyonlarında benzinli ve elektrikli güç kaynaklarını bir araya getirdi. Tamamen elektrikli seçeneğin 523 kilometreye kadar menzil sunduğunu açıklayan Opel, GS donanım seviyesinde bu menzilin 582 kilometreye ulaştığını aktardı.

Yakında satışa sunulacak 97 kWh kapasiteli versiyonun yaklaşık 700 kilometrelik menzil sunacağı bilgisi paylaşıldı. Yeni Grandland’in Almanya’daki Opel bayilerinde satışa çıktığını duyuran marka, modelin farklı motor seçenekleri ve teknik donanımlarıyla Avrupa pazarında da yer alacağını bildirdi.