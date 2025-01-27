2025 Model Opel Mokka Resmen Türkiye'de: İşte Fiyatı

Opel, geçtiğimiz yıl lansman yaptığı 2025 model Mokka'yı Türkiye pazarına getirdi. Sadece benzinli motor seçeneğiyle satışa sunulan Mokka'nın elektrikli ve hibrit versiyonları da bulunuyor.

Alman otomobil devi Opel, geçtiğimiz yıl düzenlediği bir etkinlikte 2025 model Mokka'yı tanıtmıştı. Bu otomobil, an itibarıyla Türkiye pazarına giriş yapmış durumda.

Peki 2025 model Opel Mokka, tüketicilere neler vadediyor? Bu aracın Türkiye fiyatı ne kadar? Gelin hep birlikte yeni Mokka ile ilgili tüm detaylara yakından bakalım.

2025 model Opel Mokka Türkiye fiyatı:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.2L 130 HP, Benzinli Edition, Otomatik 1.604.900 TL 1.2L 130 HP, Benzinli GS, Otomatik 1.753.900 TL

Bu arada; yeni Mokka'nın elektrikli ve hibrit motorlu seçenekleri de olacak. Ancak bu versiyonlar şimdilik Türkiye'de bulunmuyorlar.

2025 Opel Mokka tüm özellikleri için: