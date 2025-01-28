OpenAI CEO'su Sam Altman, günlerdir gündemden düşmeyen Çinli yapay zekâ girişimi DeepSeek ile ilgili konuştu. Altman, böyle bir rakipleri olmasını önemsediğini açıkladı.

Yapay zekâ sektörünün bir numaralı ismi olarak görülen OpenAI'ın CEO'su Sam Altman, günlerdir gündemden düşmeyen Çin merkezli yapay zekâ girişimi DeepSeek ile ilgili konuştu. Yapılan açıklama, Sam Altman ve ekibinin, Çinli rakibinin nasıl işler yaptıklarını yakından takip ettiklerini gözler önüne seriyor.

Sam Altman tarafından yapılan açıklamaya göre DeepSeek'in akıl yürütebilen yapay zekâ modeli r1, fiyatı ile karşılaştırıldığında gerçekten etkileyici bir model. Böyle bir rakiplerinin olmasının kendileri için önemli olduğunu aktaran OpenAI CEO'su, kendi çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Sam Altman'in DeepSeek açıklaması şöyle:





Ancak en çok araştırma yol haritamızı uygulamaya devam etmekten heyecan duyuyoruz ve misyonumuzu başarmak için bilgi işlemin her zamankinden daha fazla önemli olduğuna inanıyoruz.



Dünya çok fazla



Hepinizi AGI ve ötesiyle buluşturmayı sabırsızlıkla bekliyorum. DeepSeek'in r1 modeli, özellikle fiyatına göre sundukları düşünüldüğünde etkileyici bir model. Elbette çok daha iyi modeller sunacağız ve ayrıca yeni bir rakibimizin olması gerçekten enerji verici! Bazı sürümleri çıkaracağız.Ancak en çok araştırma yol haritamızı uygulamaya devam etmekten heyecan duyuyoruz ve misyonumuzu başarmak için bilgi işlemin her zamankinden daha fazla önemli olduğuna inanıyoruz.Dünya çok fazla yapay zeka kullanmak isteyecek ve gelecek nesil modeller karşısında gerçekten hayrete düşecek.Hepinizi AGI ve ötesiyle buluşturmayı sabırsızlıkla bekliyorum.

Sam Altman tarafından yapılan açıklama, DeepSeek ile rekabetin resmen başladığı olarak yorumlanabilir. Yani yapay zekâ sektöründe hepimiz için yepyeni bir dönem resmen başladı. Bakalım bu savaşın galibi kim olacak...

DeepSeek ile ilgili detaylı bilgi edinmek isterseniz: